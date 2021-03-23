ПАСЕ допускает отказ от наблюдения на выборах в Думу. ОБСЕ не приедет по тем же причинам

Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) может не приехать наблюдать за российскими выборами в Госдуму из-за требований России сократить численность группы в связи с пандемией коронавируса. Об этом заявил депутат Госдумы Леонид Калашников, возглавляющий комитет по делам СНГ.

«Есть информация, что руководящий орган ПАСЕ принял решение не ехать в Россию наблюдать за выборами из солидарности с БДИПЧ ОБСЕ, но окончательного решения нет», — заявил парламентарий в разговоре с «Интерфаксом».

Напомним, что ранее такие же требования российская сторона выдвинула по отношению к представителям Организации по безопасности и сотрудничества в Европе (БДИПЧ ОБСЕ). Им предложили почти в десять раз сократить общее число наблюдателей, который там обычно высылают двумя группами: за несколько месяцев до голосования для оценки хода избирательной кампании и непосредственно перед голосованием для обеспечения прямого международного наблюдения. На таких условиях приезжать в Россию в ОБСЕ отказались.

Как поясняет депутат Калашников, наблюдатели от ПАСЕ обычно приезжают следить только за процессом голосования, а не за выборами в целом.