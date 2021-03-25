В Москве полиция открыла огонь при задержании чернокожего мужчины с ножом

В Москве полиция задержала чернокожего мужчину с ножом, который кидался на водителя автобуса и начал раздеваться после того, как полиция открыла по нему огонь.

По информации РЕН ТВ, инцидент произошел на Самаркандском бульваре, темнокожий дебошир вел себя агрессивно и отказался положить нож на землю после требования стражей порядка. В итоге им пришлось открыть по нему стрельбу.

«Злоумышленник получил ранения и был задержан. Ему оказали первую помощь, а затем доставили в медицинское учреждение», – приводит телеканал сообщение ГУ МВД по Москве.

Как сообщает телеграм-канал MASH, у которого есть видео произошедшего, чёрный парень с ножом кидался на водителя автобуса, а когда приехала полиция отказался сдаться.

«Знойный гражданин в районе Выхино-Жулебино был в состоянии предельно спонтанного неадеквата (...) В итоге копам пришлось стрелять по ногам, но даже это не остановило его от того, чтобы расстаться с последним (с ножом – Прим. Sobesednik.ru). Экстремального стриптизёра задержали только после вызова подкрепления», – пишет канал.