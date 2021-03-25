Мурашко: родителям необходимо вакцинироваться, чтобы обезопасить детей от коронавируса
Министр здравоохранения заявил, что дети стали чаще болеть ковидом, поэтому необходимо сделать все, чтобы их защитить
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что дети стали чаще заражаться коронавирусом из-за того, что вирус стал агрессивней и попросил родителей вакцинироваться перед началом учебного года.
«Дети действительно стали заболевать чаще сегодня из-за агрессивности возбудителя. Мы, взрослые, должны сделать все то, что необходимо, чтобы защитить детей», – цитирует Мурашко ТАСС.
По словам министра, коронавирус сегодня агрессивнее и быстрее распространяется чем раньше, поэтому перед началом учебного года важно привиться, чтобы обезопасить и себя, и своих детей.
Он также подчеркнул, что перед 1 сентября необходимо провести занятия с родителями и учителями, чтобы они потом смогли донести до детей правила безопасности.
«Обязательно в осенний период нужно подготовиться в том числе и по наличию антисептиков, масок», – добавил Мурашко.
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Рубрика: Здоровье и дом