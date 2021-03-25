Мурашко: родителям необходимо вакцинироваться, чтобы обезопасить детей от коронавируса

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что дети стали чаще заражаться коронавирусом из-за того, что вирус стал агрессивней и попросил родителей вакцинироваться перед началом учебного года.

«Дети действительно стали заболевать чаще сегодня из-за агрессивности возбудителя. Мы, взрослые, должны сделать все то, что необходимо, чтобы защитить детей», – цитирует Мурашко ТАСС.

По словам министра, коронавирус сегодня агрессивнее и быстрее распространяется чем раньше, поэтому перед началом учебного года важно привиться, чтобы обезопасить и себя, и своих детей.

Он также подчеркнул, что перед 1 сентября необходимо провести занятия с родителями и учителями, чтобы они потом смогли донести до детей правила безопасности.

«Обязательно в осенний период нужно подготовиться в том числе и по наличию антисептиков, масок», – добавил Мурашко.