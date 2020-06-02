Внучки Александра Лукашенко поступают в МГУ. Стали известны факультет и оценки

13 марта Анастасия Лукашеко набрала 47 баллов в заключительном этапе по обществознанию. В среднем, результаты других учеников были выше - в районе 65 баллов. Филфак все-таки подходит девушке больше.

2 марта олимпиада “Ломоносов” проводила конкурс среди школьников по английскому языку. Там 11-классница Анастасия Лукашенко набрала всего 19 баллов.

Кроме того, в списке значится 10-классница Дарья Дмитриевна Лукашенко. Ее данные совпадают с данным средней дочери Дмитрия Лукашенко, которая родилась в 2004 году. Младшая дочь - Александра - родилась в 2014, и поступать в МГУ ей пока рано.