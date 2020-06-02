Внучки Александра Лукашенко поступают в МГУ. Стали известны факультет и оценки
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Судя по опубликованным результатам вступительного испытания по русскому языку для иностранных абитуриентов, Анастасия Дмитриевна Лукашенко набрала 90 баллов. Это один из самых высоких результатов среди всех претендентов, но все-таки не максимальный. Большинство из других поступающих значатся под китайскими именами. Год рождения и ФИО абитуриентки Лукашенко совпадает с данными внучки президента Беларуси.
Дмитрий Лукашенко - средний сын Александра Лукашенко, ответственный за белорусский спорт. Он возглавляет движение "Президентский спортивный клуб".
Кроме того, данные Анастасии Лукашенко можно найти на сайте, посвященном олимпиаде для школьников “Ломоносов”. Победители этого конкурса получают особые права при поступлении в МГУ.
13 марта Анастасия Лукашеко набрала 47 баллов в заключительном этапе по обществознанию. В среднем, результаты других учеников были выше - в районе 65 баллов. Филфак все-таки подходит девушке больше.
2 марта олимпиада “Ломоносов” проводила конкурс среди школьников по английскому языку. Там 11-классница Анастасия Лукашенко набрала всего 19 баллов.
Кроме того, в списке значится 10-классница Дарья Дмитриевна Лукашенко. Ее данные совпадают с данным средней дочери Дмитрия Лукашенко, которая родилась в 2004 году. Младшая дочь - Александра - родилась в 2014, и поступать в МГУ ей пока рано.
В прошлом году в СМИ появилась информация о том, что в МГУ под псевдонимом учится и младший сын Александра Лукашенко Коля. Тогда же портал Tut.by сообщил, что внучки Александра Лукашенко Анастасия и Дарья забрали документы из белорусского лицея БГУ. Теперь понятно, зачем.