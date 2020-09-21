Вип-школа с общагой для Коли. Сына Лукашенко будет учить дочь Путина?

Гимназия, в которую СМИ «записали» белорусского принца, работает по программе фонда «Иннопрактика» Екатерины Тихоновой.
По данным российских медиа, сын Александра Лукашенко – Николай, приедет в Москву, чтобы учиться под вымышленным именем в Университетской гимназии МГУ.
В самом учебном заведении это опровергли (хотя в противном случае анонимность не имела бы смысла).
О школе МГУ отзываются по-разному.
«Учеба здесь даст возможность получить образование, которое, на наш взгляд, будет лучшим в стране, а может, и в мире», – говорил ректор МГУ Виктор Садовничий на открытии учебного заведения в 2016 году.
Отзывы о гимназии в интернете, в основном, положительные. Правда, некоторые жалуются на излишний досмотр на входе и скудность природы на школьной территории. «Вокруг пустырь, на территории ни единого деревца», – написал один из интернет-пользователей.
Николай Ганибаев, активист движения «Суть времени», созданного Сергеем Кургиняном (его отзыв тоже есть на сайте), не обещает ученикам гимназии лёгкой жизни:
– Здесь приходится сложновато детям, не привыкшим к некоторой самостоятельности и самоконтролю.
Тем не менее, по его словам, школа МГУ лучшая в стране.
«Пусть не все идеально, но педагоги собрали умных детей и предоставили им возможность учиться в удовольствие», – считает сподвижник Кургиняна.
Обучение в этой школе проводится на бесплатной основе, зачисление по результатам конкурса (порядка 12 человек на место). Поступать можно после 7 или после 9 класса (второй вариант Коле как раз подходит).
Как пишут СМИ, первое время Николай Лукашенко будет обучаться удаленно. Для этого в гимназии есть все условия.
«Индивидуализированное и модульное обучение планируется осуществлять через специально создаваемую при поддержке компании «Иннопрактика» цифровую платформу.
Это позволит гимназистам выбирать индивидуальные образовательные маршруты, а родителям в удаленном режиме наблюдать за успехами своих чад», – писало при открытии школы информационное агентство «РИА-Новости».
Даже находясь в другой стране, сын будет у Батьки на глазах (по крайней мере, в те дни, когда в Беларуси не отключают интернет).
Напомним, что «Иннопрактику» возглавляет Катерина Тихонова, которую называют дочерью Владимира Путина.
Когда Николай Лукашенко захочет обучаться очно, он сможет поселиться в местном общежитии. Гимназия работает по принципу интерната. Расписание обещает ученикам два завтрака, два ужина и обед с полдником между занятиями.
Расписание для учеников школы-интерната.
7.00 – Подъем
7.00 – 7.15 Утренняя зарядка
7.15 – 7.45 Гигиенические процедуры
7.45 – 8.25 Завтрак
8.30 – 10.10 – Уроки
10.10 – 10.30 2-й завтрак
10.30 – 12.10 Уроки
12.10 – 12.40 Обед
13.10 - 14.50 Уроки
14.50 – 15.05 Полдник
15.05 – 17.00 Уроки
17.00 – 18.30 Учебные модули
18.30 – 19.00 1-й ужин
19.00 – 20.30 Самоподготовка, занятия в кружках и секциях
20.30 – 21.00 2-й ужин
21.00 – 22.00 Свободное время
22.00 Отбой
Для тех, кто живёт за стенами Гимназии, предусмотрен школьный автобус. Информацию о такой услуге можно найти на Госзакупках. Правда, в этом году традиционный апрельский тендер для автобусных компаний школа не проводила (вероятно, из-за карантина).
В любом случае, путь от белорусского посольства до гимназии неблизкий. 14 километров по московским пробкам каждое утро – такой режим школьнику не подойдёт.
Александр Лукашенко с гордостью сообщал о победах сына на школьных олимпиадах по биологии. Выходит, что Коле прямая дорога на профиль «Естественнонаучный» с подпрофилем «Биология». Отличный вариант для поступления в любой сельскохозяйственный вуз обеих стран.
В общем, Коле будет о чем рассказать дома. Если он, конечно, приедет. И если, конечно, потом он вернётся.