Вип-школа с общагой для Коли. Сына Лукашенко будет учить дочь Путина?

Гимназия, в которую СМИ «записали» белорусского принца, работает по программе фонда «Иннопрактика» Екатерины Тихоновой.

По данным российских медиа, сын Александра Лукашенко – Николай, приедет в Москву, чтобы учиться под вымышленным именем в Университетской гимназии МГУ.

В самом учебном заведении это опровергли (хотя в противном случае анонимность не имела бы смысла).

О школе МГУ отзываются по-разному.

«Учеба здесь даст возможность получить образование, которое, на наш взгляд, будет лучшим в стране, а может, и в мире», – говорил ректор МГУ Виктор Садовничий на открытии учебного заведения в 2016 году.

Отзывы о гимназии в интернете, в основном, положительные. Правда, некоторые жалуются на излишний досмотр на входе и скудность природы на школьной территории. «Вокруг пустырь, на территории ни единого деревца», – написал один из интернет-пользователей.

Николай Ганибаев, активист движения «Суть времени», созданного Сергеем Кургиняном (его отзыв тоже есть на сайте), не обещает ученикам гимназии лёгкой жизни:

– Здесь приходится сложновато детям, не привыкшим к некоторой самостоятельности и самоконтролю.

Тем не менее, по его словам, школа МГУ лучшая в стране.

«Пусть не все идеально, но педагоги собрали умных детей и предоставили им возможность учиться в удовольствие», – считает сподвижник Кургиняна.

Обучение в этой школе проводится на бесплатной основе, зачисление по результатам конкурса (порядка 12 человек на место). Поступать можно после 7 или после 9 класса (второй вариант Коле как раз подходит).

Как пишут СМИ, первое время Николай Лукашенко будет обучаться удаленно. Для этого в гимназии есть все условия.

«Индивидуализированное и модульное обучение планируется осуществлять через специально создаваемую при поддержке компании «Иннопрактика» цифровую платформу. Это позволит гимназистам выбирать индивидуальные образовательные маршруты, а родителям в удаленном режиме наблюдать за успехами своих чад», – писало при открытии школы информационное агентство «РИА-Новости».

Даже находясь в другой стране, сын будет у Батьки на глазах (по крайней мере, в те дни, когда в Беларуси не отключают интернет).

Напомним, что «Иннопрактику» возглавляет Катерина Тихонова, которую называют дочерью Владимира Путина.

Когда Николай Лукашенко захочет обучаться очно, он сможет поселиться в местном общежитии. Гимназия работает по принципу интерната. Расписание обещает ученикам два завтрака, два ужина и обед с полдником между занятиями.

Расписание для учеников школы-интерната.

7.00 – Подъем

7.00 – 7.15 Утренняя зарядка

7.15 – 7.45 Гигиенические процедуры

7.45 – 8.25 Завтрак

8.30 – 10.10 – Уроки

10.10 – 10.30 2-й завтрак

10.30 – 12.10 Уроки

12.10 – 12.40 Обед

13.10 - 14.50 Уроки

14.50 – 15.05 Полдник

15.05 – 17.00 Уроки

17.00 – 18.30 Учебные модули

18.30 – 19.00 1-й ужин

19.00 – 20.30 Самоподготовка, занятия в кружках и секциях

20.30 – 21.00 2-й ужин

21.00 – 22.00 Свободное время

22.00 Отбой

Для тех, кто живёт за стенами Гимназии, предусмотрен школьный автобус. Информацию о такой услуге можно найти на Госзакупках. Правда, в этом году традиционный апрельский тендер для автобусных компаний школа не проводила (вероятно, из-за карантина).

В любом случае, путь от белорусского посольства до гимназии неблизкий. 14 километров по московским пробкам каждое утро – такой режим школьнику не подойдёт.

Александр Лукашенко с гордостью сообщал о победах сына на школьных олимпиадах по биологии. Выходит, что Коле прямая дорога на профиль «Естественнонаучный» с подпрофилем «Биология». Отличный вариант для поступления в любой сельскохозяйственный вуз обеих стран.

В общем, Коле будет о чем рассказать дома. Если он, конечно, приедет. И если, конечно, потом он вернётся.