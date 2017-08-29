Минюст предъявил претензии фонду Катерины Тихоновой

О том, что Тихонова – это Путина, впервые написал журналист Олег Кашин. О ее ФМИ вскользь упоминал ФБК

Министерство юстиции нашло нарушение в работе фонда, который учредила предполагаемая дочь президента России.

Наука – в конце списка

Когда говорят о Катерине Тихоновой, обычно вспоминают фонд «Иннопрактика», который под ее руководством работает над созданием «Силиконовой долины МГУ». Вспоминают щедрых партнеров этого фонда и полученные им госзаказы. Хотя формально Тихонова лишь возглавляет «Иннопрактику» – учредил эту структуру в декабре 2012 года Московский гос­университет.

А ведь при этом у девушки есть еще и собственный фонд, который она создала чуть раньше, в ноябре 2012‑го, на пару со своим будущим замом по «Иннопрактике» Натальей Поповой, главным специалистом Управления профориентации и работы с талантливой молодежью МГУ. Называется он – Фонд междисциплинарных инициатив в области естественных и гуманитарных наук (ФМИ). И занимается, как сказано в ЕГРЮЛ, предоставлением финансовых услуг. А еще арендой зданий, продажей земельных участков... Нет, наукой, правда, тоже занимается, но «научные исследования» стоят в самом конце списка его видов деятельности.

При этом ни бухгалтерских, ни других отчетов эта финансовая НКО почему-то не подает. По закону такой скрытный фонд давным-давно надо было прикрыть через суд, но... «Собеседник» поинтересовался в Мин­юсте, почему этого не происходит, а пока ждал ответа, решил познакомиться с ФМИ поближе.

«Фонд? Вы ошиблись»

Зарегистрирован ФМИ в центре Москвы – Новинский бульвар, дом 3/1. Это у Нового Арбата, прямо на Садовом кольце. Место не из дешевых, но арендаторов цена пугает мало. Восьмиэтажный новодел в стиле неоклассицизма, с массивными колоннами. В здании этого бизнес-центра сейчас сдается только одно офисное помещение – всего-то за 650 тысяч в месяц.

Здание, в котором должен быть тот самый фонд

– А на каком этаже тут находится фонд? – спрашиваю на ресепшене.

– Фонд? (Искреннее изумление.) Какой фонд?! Это же бизнес-центр. Здесь коммерческие организации. Вы ошиблись!

– То есть, – уточняю, – Фонда междисциплинарных инициатив тут точно нет?

– Нет, и никакого другого фонда.

«Все равно они работают здесь»

При этом в том же бизнес-центре зарегистрирован еще один фонд – Фонд благодарных выпускников международно-правового факультета МГИМО (очевидно, прочие фонды МГИМО создали неблагодарные выпускники). Его, как и ФМИ, возглавляет некий Семен Шевченко. Телефон и факс у обоих фондов тоже общий. А еще тот же номер телефона и адрес – у коллегии адвокатов «Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры» (Юрий Монастырский – один из учредителей того самого Фонда благодарных выпускников).

Звоню в коллегию. Оказалось, Семен Шевченко, который директор фонда Катерины Тихоновой, – это их адвокат.

– Но он очень редко у нас появляется, – пояснила секретарь Людмила. – А насчет фондов ничего сказать не могу. Их у нас нет.

– Но телефон они указывают ваш.

– Ну... Не исключено, что они просто дали этот контактный телефон, потому что все равно они работают здесь.

– Не понял, фонды у вас работают или не работают?

– ...Не могу вам сказать.

Этого мало: контакты двух фондов и коллегии полностью совпадают с данными еще двух структур – Московского международного центра предпринимательства и «Тотал Систем Сервисес-Рус», которая принадлежит кипрскому офшору и занимается платежным программным обеспечением.

Случайность? Наталья Попова, партнер Катерины Тихоновой по Фонду междисциплинарных инициатив, на запросы «Собеседника» не ответила. Глава ФМИ Семен Шевченко тоже общаться не стал. Оставил без комментариев наши вопросы и Юрий Монастырский, чья коллегия адвокатов предоставила Тихоновой свои регистрационные данные.

При этом коллегия Монастырского получает госконтракты от структур, связанных с «Росатомом», «Ростехом» и Газпромбанком. Это основные партнеры другого фонда Катерины Тихоновой – «Иннопрактика». Но есть ли связь между общими контактами и полученными контрактами, адвокат нам тоже не рассказал.

Суд или штраф

В федеральном Минюсте «Собеседнику» тоже сразу не смогли сказать, почему скрытный ФМИ не подает положенную отчетность. Наш запрос передали в Главное управление министерства по Москве. Которое, так совпало, находится в тридцати метрах от центрального офиса холдинга «Сибур», пакет акций которого принадлежит мужу Катерины Тихоновой.

Но ответ все же пришел. И.о. начальника управления Елена Герчикова сообщила, что со стороны фонда действительно выявлены нарушения, которые ФМИ велено оперативно устранить в срок до 18 сентября. В противном случае фонд «дочери Путина» ждет ликвидация через суд. Ну или штраф – до 2000 рублей.

Интересно, что, согласно ответу ведомства, нарушения в ФМИ они сами нашли буквально за несколько дней до нашего обращения. Несколько лет не находили, а тут...

Цифра

946.488.139 руб. 21 коп. за последние четыре года получил по 36 госконтрактам фонд «Иннопрактика» (и его дочерние структуры) под руководством Катерины Тихоновой.

Досье

Тихонова Катерина Владимировна

Родилась 31 августа 1986 года в Дрездене (ГДР).

Заместитель проректора МГУ, зам. директора Института математических исследований сложных систем МГУ, руководитель Центра национального интеллектуального резерва МГУ (вместе с фондом «Национальное интеллектуальное развитие» это структурное подразделение института осваивает госконтракты под брендом «Иннопрактика»).

Известна также как призер различных чемпионатов по акробатическому рок-н-роллу. Вице-президент по маркетингу и развитию Всемирной конфедерации рок-н-ролла.

По информации ряда источников, является младшей дочерью Владимира Путина. Замужем за сыном друга Путина – бизнесменом Кириллом Шамаловым. В Кремле эту информацию не опровергают.