Главное за 14 августа: В Москве митингует КПРФ, погром на кладбище, Лукашенко блокирует интернет
Главные новости к вечеру субботы в дайджесте Sobesednik.ru
На акции в Новопушкинском сквере в Москве прошла акция коммунистов против принудительной вакцинации. Также представители КПРФ выступили против «политических репрессий и беспредела партии жуликов». Мероприятие прошло в формате встречи с депутатами Госдумы, главным оратором на нем выступал глава московского горкома Валерий Рашкин. Как пишет «ОВД-Инфо», задержаны были как минимум пять человек. Среди них сторонники экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и Алексея Навального. Оба политика находятся в местах лишения свободы. Одного мужчину увели, потому что он потребовал объяснить, почему ему нельзя стоять там, где он стоит.
В Ленинградской области неизвестные устроили погром на кладбище, где похоронены советские солдаты, павшие в годы Великой Отечественной войны. СК возбудил уголовное дело, но кто это был пока неясно — камер поблизости не оказалось.
IT-эксперт уверен, что новая система платежей сторонников Навального позволяет силовикам понять, кто переводил им деньги. Если это и правда так, то Россию ждет волна уголовных дел, ведь Фонд борьбы с коррупцией («иностранный агент») признан экстремистским и запрещен, а значит его финансирование преследуется по закону.
В Турции потерпел крушение самолет Минобороны России. Пятеро наших военнослужащих погибли. В Республику его направили для тушения лесных пожаров. Интересно, что в России МЧС по-прежнему не имеет права тушить лесные пожары даже если в регионе введен ЧС федерального масштаба — исправить это президента попросил глава МЧС Евгений Зиничев, передает «Интерфакс».
По информации сразу ряда Telegram-каналов, которые занимаются мониторингом интернет-свобод в Беларуси, власти Республики на полном серьезе потребовали заблокировать половину интернета: речь обо всех популярных социальных сетях и видеохостингах: YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, TikTok, «ВКонтакте» и «Одноклассниках».
Коротко о других новостях:
- В России уже третьи сутки подряд фиксируют максимум по смертности от коронавируса.
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- Путин считает масштабы паводков и пожаров в российских регионах «абсолютно беспрецедентными».
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Рубрика: Общество