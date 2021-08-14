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Главное за 14 августа: В Москве митингует КПРФ, погром на кладбище, Лукашенко блокирует интернет

Главные новости к вечеру субботы в дайджесте Sobesednik.ru

Фото: Global Look Press, скриншоты, СКР

На акции в Новопушкинском сквере в Москве прошла акция коммунистов против принудительной вакцинации. Также представители КПРФ выступили против «политических репрессий и беспредела партии жуликов». Мероприятие прошло в формате встречи с депутатами Госдумы, главным оратором на нем выступал глава московского горкома Валерий Рашкин. Как пишет «ОВД-Инфо», задержаны были как минимум пять человек. Среди них сторонники экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и Алексея Навального. Оба политика находятся в местах лишения свободы. Одного мужчину увели, потому что он потребовал объяснить, почему ему нельзя стоять там, где он стоит.

В Ленинградской области неизвестные устроили погром на кладбище, где похоронены советские солдаты, павшие в годы Великой Отечественной войны. СК возбудил уголовное дело, но кто это был пока неясно — камер поблизости не оказалось.

IT-эксперт уверен, что новая система платежей сторонников Навального позволяет силовикам понять, кто переводил им деньги. Если это и правда так, то Россию ждет волна уголовных дел, ведь Фонд борьбы с коррупцией («иностранный агент») признан экстремистским и запрещен, а значит его финансирование преследуется по закону.

В Турции потерпел крушение самолет Минобороны России. Пятеро наших военнослужащих погибли. В Республику его направили для тушения лесных пожаров. Интересно, что в России МЧС по-прежнему не имеет права тушить лесные пожары даже если в регионе введен ЧС федерального масштаба — исправить это президента попросил глава МЧС Евгений Зиничев, передает «Интерфакс».

По информации сразу ряда Telegram-каналов, которые занимаются мониторингом интернет-свобод в Беларуси, власти Республики на полном серьезе потребовали заблокировать половину интернета: речь обо всех популярных социальных сетях и видеохостингах: YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, TikTok, «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

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