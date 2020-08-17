Сегодня, в 12:09

Лукашенко блокирует YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, TikTok, "ВКонтакте" и "Одноклассники"

Власти Беларуси внесли все соцсети в реестр для блокировки. Пока они работают, операторы не спешат убивать полинтернета

Фото: Global Look Press, скриншот

Министерство информации Беларуси приняло решение о блокировке всех основных социальных сетей на территории страны. Об этом пишет «Роскомсвобода» со ссылкой на телеграм-каналы, которые занимаются мониторингом интернет-цензуры в стране.

В реестр сайтов для блокировки попали видеохочтинг YouTube, западные социальные сети Facebook, Instagram, TikTok и российские «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также популярный в Беларуси мессенджер Telegram, который российским властям несколько лет назад так и не удалось заблокировать.

«У провайдеров выбор — заблокировать все социальные сети или просто забить. Это не значит, что завтра эти соцсети вдруг не окажутся заблокированными в Беларуси. Рубильнички-то всё ещё в руках любителей запрещать», — поясняет Telegram-канал «За BYnet».

Пока что все соцсети доступны рядовым пользователям, операторы связи не спешат исполнять решение властей. Отмечается, что на все перечисленные платформы приходится не меньше половины всего трафика в Беларуси.

Накануне уже разгромленные независимые медиа Zerkalo.io и TUT.by были объявлены в Беларуси экстремистскими. TUT.by ещё недавно был самым популярным новостным порталом в Республике.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Политика 22 часа назад

Руслан Аушев: "Об афганском народе никто не думал и не собирался думать"

Общество 22 часа назад

Дочери Мизулиной отказали в президентском гранте на цензуру интернета

Общество 2 дня назад

Производитель "Арбидола" заработал в пандемию почти 18 млрд рублей

Происшествия 3 дня назад

Авторов писем “казанскому стрелку” ищут силовые органы

Общество 4 дня назад

Службу крови попросили помолчать? Sobesednik.ru проверил заявления донорских центров о нехватке крови из-за массовой вакцинации

Общество 1 неделю назад

"Вторая Кущёвка на карте России": калининградцы жалуются, что их город уничтожают

Общество 2 часа назад

Главное к 14 августа: обращение комиков, катаклизмы на юге, прощание с Ковалевым, переезд Средиземья

Политика 3 часа назад

"Будут уголовные дела": Эксперт считает, что можно узнать, кто жертвует деньги ФБК*

Общество 4 часа назад

Как взрывались автобусы в России: 5 случаев из прошлого

Общество 15 часов назад

17-летний подросток проведет 7 лет в воспитательной колонии за двойное убийство

Общество 15 часов назад

ВЦИОМ: 62,5% россиян доверяют Путину, а 31% – Жириновскому

Общество 15 часов назад

"Смертность – запаздывающий показатель": Сонин не видит проблем в снятии Собяниным очередных ограничений

Происшествия 16 часов назад

Двое подростков сбежали от приемных родителей за 40 км из-за ссоры с матерью

Политика 17 часов назад

Лев Шлосберг: Мы ведем избирательную кампанию военного времени

Происшествия 17 часов назад

Москвич решил выйти из спора на дороге в центре столицы с помощью травмата

Общество 18 часов назад

"Угомонитесь уже, Игр в Сочи хватило на 50 лет вперед!" В сети просят власти не бороться за проведение Олимпиады-2036

Общество 18 часов назад

Пока вы были на работе 13 августа: Дочь Мизулиной осталась без гранта, а Навальный сменил имя

Общество 18 часов назад

"ФАС, похоже, тоже участвует в предвыборной гонке?" В сети врезали по структуре, обратившей внимание на рост цен именно перед выборами

Политика 19 часов назад

"Ждем Меркель в Совете директоров "Газпрома": в сети иронизируют над прощальным визитом канцлера Германии в Россию

Общество 19 часов назад

"Собянин, выборы на носу, жизнь срочно налаживается?" В сети разнесли мэра столицы, снявшего ряд антиковидных ограничений

Общество 20 часов назад

"Доченька копия папы": Навка опубликовала фото с дочерью от Дмитрия Пескова

Политика 20 часов назад

Меркель проведет отдельные встречи с Путиным и Зеленским в конце грядущей недели

Общество 20 часов назад

После жалоб россиян на рост цен ФАС начала проверку крупных торговых сетей

Политика 20 часов назад

Прощай, Саддамыч!

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика