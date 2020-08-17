Лукашенко блокирует YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, TikTok, "ВКонтакте" и "Одноклассники"

Министерство информации Беларуси приняло решение о блокировке всех основных социальных сетей на территории страны. Об этом пишет «Роскомсвобода» со ссылкой на телеграм-каналы, которые занимаются мониторингом интернет-цензуры в стране.

В реестр сайтов для блокировки попали видеохочтинг YouTube, западные социальные сети Facebook, Instagram, TikTok и российские «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также популярный в Беларуси мессенджер Telegram, который российским властям несколько лет назад так и не удалось заблокировать.

«У провайдеров выбор — заблокировать все социальные сети или просто забить. Это не значит, что завтра эти соцсети вдруг не окажутся заблокированными в Беларуси. Рубильнички-то всё ещё в руках любителей запрещать», — поясняет Telegram-канал «За BYnet».

Пока что все соцсети доступны рядовым пользователям, операторы связи не спешат исполнять решение властей. Отмечается, что на все перечисленные платформы приходится не меньше половины всего трафика в Беларуси.

Накануне уже разгромленные независимые медиа Zerkalo.io и TUT.by были объявлены в Беларуси экстремистскими. TUT.by ещё недавно был самым популярным новостным порталом в Республике.