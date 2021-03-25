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"Не знаю, что за уроды": В Ленобласти расстреляли братские могилы и затоптали крест (фото)

СК расследует осквернение могил совестских солдат в Ленобласти. Вандалы топтали крест и повредили 35 надгробий

Фото: СУ СК по Ленобласти

На братском кладбище в поселке Барышево в Выборгском Ленинградской области неизвестные надругались над захоронениями советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Они разгромили тридцать пять могильных плит: в некоторые стреляли, с одного из обелисков сорвали звезду, а деревянный крест с венком был повален и, судя по всему, затоптан.

На этом кладбище были захоронены погибшие в 1944 году бойцы 248-й отдельной истребительной противотанковой дивизии и павшие в 1941 году солдаты 23-й армии.

– На плитах сквозные отверстия. Сами они небольшие – полметра на полметра, толщина сантиметра три. Но отдыхающие на базе отдыха неподалеку шума не слышали, – комментирует произошедшее глава Гончаровского поселения Андрей Симонов. – А крест повалили и, видимо, топтали. Даже не знаю, что это за уроды могут быть такие, откуда взялись – непонятно (цитата по 47news).

Всего речь идет о трех пулевых отверстиях.

Выборгское отделение СКР возбудило уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 243.4 УК РФ (Повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества), говорится в релизе регионального СК.

На кладбище не было установлено камер, так что пока неясно, что именно там происходило. Следователи работают над установлением виновных. 

Фото: СУ СК по Ленобласти
Фото: СУ СК по Ленобласти
Фото: СУ СК по Ленобласти
Фото: СУ СК по Ленобласти
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