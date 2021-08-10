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В России третий день подряд антирекорд по числу умерших от ковида

819 умерших от коронавирусной инфекции – новый максимум. Смертность ставит антирекорды уже третьи сутки подряд

Фото: АГН "Москва"

Согласно статистике Роспотребнадзора, в России за сутки выявлено 22 144 случая новой коронавирусной инфекции. 19 550 человек выздоровели, а 819 — умерли в результате болезни. Уже четыре дня подряд в стране фиксируется максимальное количество летальных исходов, третий день подряд смертность ставит новый антирекорд.

При этом в Москве всплеска болезни не наблюдается — ситуация находится на относительно низком уровне: 2 317 заболевших, 2 844 выписанных и 57 жертв коронавируса за день. 

Стабильная ситуация и в Санкт-Петербурге: 1823 заболевших, 1899 выздоровевших и 48 умерших, передает оперативный штаб при правительстве.

В Подмосковье второй день подряд аномально низкая смертность — всего 9 случаев. При этом число зараженных третий день подряд идет вверх, сегодня их 1307. При этом выздоровевших 1857 человек.

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