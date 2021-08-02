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Forbes: В правительстве решили законодательно ограничить наценку ретейла

ФАС решила бороться с ростом цен через законодательное ограничение наценок в сетях, сообщают источники

Фото: Global Look Press

Федеральная антимонопольная служба намерена разработать законопроект, устанавливающий ограничения на размер наценки на товары, которые устанавливают торговые сети. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на два источника.

По информации издания, накануне прошло совещание представителей ФАС с ретейлерами, которое, по словам источника, носило «нравственно-политический характер». На встрече обсуждались возможные действия по изменению наценок сетей. Параллельно ведомство объявило о внеплановых проверках в связи с предполагаемым «картельным сговором», а затем пожаловалось, что представители «Магнита» их не пустили.

Пока законопроект не принят, ретейлерам предложили на добровольной основе снизить наценки на товары. Уже на следующей неделе должно пройти новое совещание на эту тему. По данным источников Forbes, присутствовавших на встрече, наценки сетей на такие товары как пшено, свекла и чай превышают 40%, а на ржаной хлеб она составляет 30% от стоимости.

При этом один из собеседников сказал журналистам, что как-то бороться с наценками в магазинах «практически невозможно». А один из представителей ретейла раскритиковал идею ведомства: «Регулирование ценообразования — это пагубная история для торговли в целом, поскольку когда ты фиксируешь минимальные наценки на какую-либо продукцию, то ее нужно компенсировать в чем-то другом». Он добавил, что от этого страдают и договоренности уже установленные между сетями и поставщиками товаров.

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