После жалоб россиян на рост цен ФАС начала проверку крупных торговых сетей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проводит антикартельные проверки крупных торговых сетей, которым принадлежит магазины «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель», «Лента» и «Магнит». Об этом говорится на сайте службы.

«В связи с поступающими в ФАС России обращениями граждан, содержащими информацию о росте цен в федеральных торговых сетях, а также с целью недопущения необоснованного повышения стоимости социально значимых продовольственных товаров, ФАС России проводит внеплановые выездные проверки в отношении Х5 Group (торговые сети «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель»), ООО «Лента» и АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит») на предмет антиконкурентного сговора, последствием которого может являться рост и поддержание цен», – говорится в сообщении.

Как уточняется, в рамках проверки служба должна будет произвести оценку ценообразования у крупнейших розничных сетей, а также изучить причины возможного необоснованного повышения цен.

Подчеркивается, что в случае выявлении нарушений, установленных в законе о защите конкуренции, будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства, а компаниям может грозить оборотный штраф до 15% от годовой выручки. По итогам 2020 года, оборот проверяемых организаций превышает 4 трлн рублей.

Окончательные выводы будут сделаны ведомством по итогам проверочных мероприятий и анализа всей полученной ФАС информации.

Ранее, 10 августа ФАС начала проверку группы компаний Mercury, которая управляет ЦУМом. Служба подозревает ее в международном ценовом сговоре на рынке элитной брендовой продукции, в том числе при реализации товаров онлайн.