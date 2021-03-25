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ФАС проверяет ЦУМ из-за подозрений в международном ценовом сговоре

Максимальное наказание за участие в картельном сговоре предусматривает штраф до 15 % от годовой выручки компании

Фото: Соцсети

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подозревает группу компаний Mercury, которая управляет ЦУМом, в международном ценовом сговоре на рынке элитной брендовой продукции, в том числе при реализации товаров онлайн. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Как отмечается, максимальное наказание за участие в картельном сговоре в России предусматривает штраф до 15 % от годовой выручки компании, при этом оборот проверяемых организаций по итогам 2020 года превысил 90 млрд рублей. В ФАС добавили, что за ограничение конкуренции российским законодательством предусмотрена уголовная ответственность.  

В сообщении говорится, что инспекция ФАС более двух часов ожидала появления представителя компании с доверенностью для того, чтобы пройти в офисные помещения и начать проверку.

В настоящее время проверка проходит по адресу: г. Москва, ул. Петровка, 2, но в административное здание ЦУМа по адресу г. Москва, 1-я Брестская улица, 29/22 инспекция не смогла попасть. Как отмечают в ФАС, свет в помещении горит, но двери закрыты. 

Компания Mercury была основана в 1993 году. Компании принадлежат бутики по продаже модных марок Giorgio Armani, Patek Philippe, Dolce & Gabbana, Tod’s, Rolex, Bvlgari, Tiffany & Co., Baccarat, Chopard. Также Mercury является первым официальным дилером на территории России автомобилей марок Bentley, Ferrari, Maserati, Bugatti, Harley-Davidson и другие.

Теги: #ЦУМ

Рубрика: Общество

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