"ФАС, похоже, тоже участвует в предвыборной гонке?" В сети врезали по структуре, обратившей внимание на рост цен именно перед выборами

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала внеплановые проверки крупнейших российских ритейлеров - сетей, входящих в X5 Group, а также «Магнита» и «Ленты», на предмет антиконкурентного сговора.

«Проверки начаты по обращениям граждан о росте цен, а также с целью недопущения необоснованного повышения стоимости социально значимых продовольственных товаров», - отмечается в релизе ведомства.

Служба также изучит причины возможного необоснованного повышения цен. Если сговор подтвердится, компаниям может грозить оборотный штраф до 15 процентов от годовой выручки.

«Оборот проверяемых организаций по итогам 2020 года превышает четыре триллиона рублей», - указывается в сообщении.

Ведомство добавляет, что окончательные выводы о наличии либо отсутствии нарушений в действиях компаний будут сделаны по итогам проверочных мероприятий и анализа всей полученной информации.

Такая резкая заинтересованность ФАС в повышении цен конкретно накануне выборов ничего кроме негатива со стороны пользователей соцсетей не вызвала.

«Народ в изумлении от скорости реакции этой полезнейшей структуры! Ленивец из фильма «Зверополис» гораздо быстрее работал, чем ФАС», - отмечает молодая мама.

«Не помню, чтобы ФАС как-то повлияла на цены за всю историю ее существования. Для меня это вообще какая-то бутафорская структура, не пойми зачем и для чего существующая, наверное, чтобы на верхах могли иногда сказать, что она есть у нас», - рассказывает россиянин.

«ФАС, я так понимаю, тоже участвует в предвыборной гонке, чтобы мы думали, что власть беспокоится о ценах», - предположил москвич.

«Бла-бла-бла, как будто изменится что-то», - заметил свое «фи» учитель русского языка.

«Бабушки виноваты! Цены задрали. «Сетевики» к ним и подтянулись», - намекает ФАС где искать проблему любитель иронии.

«Мне кажется, если бы все индексировали, и рост дохода граждан был равен росту цен и инфляции, никто не возмущался бы», - справедливо отмечает экономист.

«Поразительно. Начали охоту на ведьм. Вот уж чего не ожидал. Полностью опустились. Совсем народ за дураков держат. Неужели и вправду считают, что уже смогли до такой степени задурить всем мозги, что народ весь полностью отупел? Нет, чтобы принять нормальный закон, о РЕАЛЬНОЙ ПРОГРЕССИВНОЙ ШКАЛЕ НАЛОГОВ. Чтобы налог на доход у ТОЛСТОСУМОВ - ДОЛЛАРОВЫХ МИЛЛИАРДЕРОВ - составлял, как минимум - 30% . Как во всех нормальных странах. Чтобы им было, с чего бюджетникам нормальные зарплаты и пенсии выплачивать. Так нет же - они - охоту на ведьм открыли. Картельные сговоры ищут. Слов нет. Неумные люди», - эмоционально считает пенсионер.

«Никакой охоты на ведьм нет, просто ФАС прикрывает свои тылы, чтобы их не обвинили в бездействии. Проблема только в том, что всем понятно, что сговора никакого не было...» - спорят с ним.

«Когда команду «Фас» получили, тогда и работают. Чуть позже будет команда «Фу», - уверен студент.

«Результатом «проверки» станет появление очередного властелина золотого унитаза в верхушке руководителей ФАС… А нам – смертным - развесят очередную порцию лапши про «справедливость», курс валюты и прочую чушь», - грустно замечает сибиряк.

«ФАС не найдёт никаких нарушений, потому что нарушений не было. Причина роста цен не в картельном сговоре, а в нашем зависимом положении - на нашей территории нет самостоятельных производств мирового уровня. Ну, точнее есть - стрелковое оружие и двигатели, плюс топливо», - объясняет специалист в производстве.

«Есть хоть один случай, когда ФАС повлияла на цену и что-то подешевело? Выгоднее уволить всех дармоедов из ФАС и раздать деньги нуждающимся», - считает бизнесмен.