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Теоретическую часть экзамена на водительские права изменят концептуально

МВД предлагает отойти от заучивания правил дорожного движения и задавать на экзамене вопросы на понимание процесса

Фото: АГН "Москва"

Министерство внутренних дел России планирует поменять подход к приему экзамена на водительские права в его теоретической части. Вместо того, чтобы просто «заучивать» правила дорожного движения начинающим водителям придется доказать, что они достигли «осознанного понимания безопасных действий при управлении транспортным средством в различных дорожных ситуациях с учетом психологических аспектов поведения участников дорожного движения».

Сейчас вопросом внесения возможных корректив в экзаменационные билеты занимается ГУОБДД МВД РФ, передает ТАСС. В ведомстве полагают, что концептуально новый подход к аттестации водителей позволит обеспечить большую безопасность на дорогах, в особенности сократит количество аварий с участием водителей, которые получили права в течение двух лед до происшествия и не успели набраться опыта.

Напомним, что с 1 апреля вступили в силу изменения экзамена, благодаря которым практическая часть экзамена сократилась до одного испытания: поездки по городу.

Новые изменения в теоретическую часть, если они будут вноситься, сперва должны быть представлены на общественное обсуждение на официальном портале нормативно-правовых документов.

Рубрика: Авто

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