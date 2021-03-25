С "лесбиянками и пид…ми" не работаем: Агентство грубо отказало правозащитникам в услугах

Глава дизайн-студии Media Aid Design (MAD) Андрей Алатин в ходе деловой переписки в весьма грубой форме отказался брать заказ по разработке стилей и логотипов ЛГБТ-группы «Стимул», назвав их «лесбиянками и пид…ми» и пожелав провала в их работе. Скриншот переписки в своем Instagram-приводит сам «Стимул».

«Логотип для лесбиянок и пид…ов мы делать не хотим, и за деньги не хотим тоже. Надеюсь, ваш бренд останется слабо узнаваемым и мало понятным. И в результате деятельность вашей группы прекратится», — пишет г-н Алатин из MAD.

«Стимул» — некоммерческая правозащитная организация, которая занимается юридической и психологической поддержкой жертв насилия и дискриминации, обусловленных их сексуальной ориентацией и гендерным самоопределением. Она работает в России с 2015 года.

Такой ответ группа получила в связи с их запросом в пять разных агентств. В нем они описали свою деятельность и предложили оказать им услуги по разработке дизайна бренда либо на некоммерческой основе, либо за деньги (в этом случае подрядчику предлагалось подготовить коммерческое предложение).

«Мы бы не обратили внимания на простой отказ, но не можем проигнорировать гомофобные высказывания в сторону ЛГБТ+», — пишут в «Стимуле».

Там также обращают внимание, что некорректное поведение главы агентства напрямую противоречит слогану MAD: «Мы — агентство довольных клиентов». Правозащитники предлагают все же следовать ему и выражают надежду, что «адекватный бизнес выступает за многообразие и равенство» и сможет помочь им разработать подходящий дизайн.

«Андрей Алатин наплевал абсолютно на все нормы и понятия ведения деловой переписки, поставив личную позицию выше своей работы», — комментирует действие главы агентства Telegram-канал «Русский маркетинг».

Автор профильного блога оставляет за бизнесом право оставаться при своих взглядах и убеждениях, однако добавляет, что «будучи руководителем агентства, вы должны уметь фильтровать то, о чем пишете и то, как вы об этом пишете».