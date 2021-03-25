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В Турции при крушении пожарного самолета из РФ погибли пять российских военных

Российский самолет с пятью военнослужащими на борту потерпел крушение в Турции. Там он тушил лесные пожары

Фото: Скриншот

На юго-востоке Турции крушение потерпел российский самолет-амфибия Бе-200, направленный в Республику для тушения пожаров. На его борту, по информации СМИ, находились пять российских военнослужащих и трое представителей Турции. Авария произошла при заходе на посадку, выживших, по предварительным данным, нет. Об инциденте сообщают агентство Anadolu и телеканал NTV. Кадры с крушением судна распространились в социальных сетях.

Министерство обороны России подтверждает факт крушения самолета, а также нахождение на его борту пятерых российских военных. По их информации, это произошло в районе Аданы. Как передает ТАСС, к месту событий уже направилась комиссия Минобороны.

При этом турецкие власти сообщили, что уже направили в район крушения самолет и вертолет для участия в поисково-спасательной миссии.

В конце июля стало известно, что Россия направила в Турцию три самолета Бе-200 для оказания помощи в тушении лесных пожаров.

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