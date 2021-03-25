В Турции при крушении пожарного самолета из РФ погибли пять российских военных

Министерство обороны России подтверждает факт крушения самолета, а также нахождение на его борту пятерых российских военных. По их информации, это произошло в районе Аданы. Как передает ТАСС, к месту событий уже направилась комиссия Минобороны.

При этом турецкие власти сообщили, что уже направили в район крушения самолет и вертолет для участия в поисково-спасательной миссии.

В конце июля стало известно, что Россия направила в Турцию три самолета Бе-200 для оказания помощи в тушении лесных пожаров.