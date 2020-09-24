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"Будут уголовные дела": Эксперт считает, что можно узнать, кто жертвует деньги ФБК*

Специалист по безопасности в Сети объяснил, что платежи сторонникам Навального можно отследить и это грозит уголовкой

Фото: Скриншот

Леонид Волков

«У меня большой опыт работы с финансовыми организациями по всему миру. Не существует никаких "анонимных" платежей обычными деньгами. Причем ни для кого», — объясняет основатель сервиса RedShieldVPN Владислав Здольников. Речь идет о новой системе пожертвований Фонда борьбы коррупции*, которую сделали сторонники Алексея Навального. Они уверяют, будто узнать, кто именно донатил им будет невозможно.

Эксперт уверен, используя данные от платежа в его описании без проблем можно определить, что конечным его получателем является именно Фонд.

«К сожалению, будут уголовные дела. Они не могли не знать. Я не понимаю, зачем врать в таких вещах. Они-то в безопасности, но зачем врать жертвователям? Не жертвуйте с российских карт, пожалуйста» — пишет Здольников в своем Telegram канале.

Он добавляет, что уже давно работает с этой системой и изначально понимал невозможность соблюдения полной анонимности.

Представители ФБК пока не прокомментировали это заявление.

Напомним, что сторонники Навального создали новый якобы полностью анонимный механизм жертвования им средства, однако Роскомнадзор заблокировал сайт в тот же день. Тем не менее, пользователи с VPN-сервисами и из других стран могут оставлять пожертвования без каких-либо ограничений.

*ФБК признан «иностранным агентом» и экстремистской организацией. Он запрещен в России и его финансирование само по себе образует состав уголовного преступления, то есть грозит жертвователю реальными сроками.

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