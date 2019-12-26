Почти половина россиян считают пенсионную реформу главным событием 2019 года

«Левада-центр» провел опрос, который выявил наиболее значимые для россиян события и личности в уходящем году.

Согласно результатам исследования, опубликованным на сайте организации, пенсионную реформу, а также ее последствия, считают важнейшей темой 2019 года 44% россиян.

На втором месте по значимости оказались лесные пожары в Сибири – их выбрали 38% респондентов. Паводки в Иркутской области сочли самым важным событием года 30% опрошенных.

Четвертую строчку заняло открытие железнодорожной части Крымского моста (29%) и действия российских военных в Сирии (24%).

По 21% назвали отстранение России от международных спортивных соревнований из-за допинг-скандала и гибель 14 моряков в Баренцевом море.

Экстренная посадка самолета «Уральских авиалиний» в кукурузном поле под Жуковского стала самым ярким событием для 18% респондентов.

По 15% опрошенных указали на обмен пленными с Украиной и переговоры президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского, а также на пожар в соборе Парижской Богоматери.

По 12% пришлось на протесты в Москве, Екатеринбурге и Шиесе, победу Владимира Зеленского на президентских выборах в Украине и расторжение договора об РСМД.

Самой значимой персоной 2019 года 31% россиян выбрали Владимира Путина, 7% – Владимира Зеленского, 6% назвали главу МИД Сергея Лаврова.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что событиями года, вызвавшими наибольший интерес у интернет-пользователей, стали выборы на Украине, пожар в соборе Парижской Богоматери и московские протестные акции.