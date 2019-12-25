Украина возбудила дело из-за прохождения пассажирского поезда по Крымскому мосту

Генпрокуратура Украины завела уголовное дело в связи с проездом через Керченский пролив пассажирского поезда «Таврия».

Об этом в своем Telegram-канале сообщила прокуратура Крыма, входящая в структуру украинского надзорного ведомства, передает ТАСС.

Украинские прокуроры пообещали дать правовую оценку запуску Россией железнодорожного сообщения через Крымский мост, назвав его «незаконным» и нарушающим государственный суверенитет и территориальную целостность Украины.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, комментируя происходящее, отметил, что «украинское правосудие действует в рамках украинского же законодательства», которое отрицает изменившийся статус Крыма. По его словам, каких-либо последствий от такого решения не будет: «Данное заявление с юридической точки зрения ничтожно, только так к нему и следует относиться. Оно полностью выбивается из реальной ситуации. Это чисто политический жест», – цитирует слова сенатора RT.

Ранее в Севастополь прибыл первый поезд «Таврия», следовавший из Санкт-Петербурга. Переезд длился примерно 43,5 часа. В ночь на 25 декабря поезд пересек Крымский мост.

Напомним, в понедельник, 23 декабря, президент России Владимир Путин открыл железнодорожное сообщение через Керченский пролив, совершив поездку из Керчи в Тамань.