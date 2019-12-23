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Путин прокатился в кабине машиниста первого поезда, идущего по Крымскому мосту

Общество
15:19, 23 декабря 2019

В понедельник, 23 декабря, президент России официально открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту.

Согласно трансляции, которую провел телеканал «Россия 24», Владимир Путин сел в кабину машиниста поезда, который следует из Керчи в Тамань. Вместе с ним в составе находились министр транспорта Евгений Дитрих и бизнесмен Аркадий Ротенберг, компания которого была генеральным подрядчиком при строительстве моста.

Отмечается, что время движения поезда по Крымскому мосту составляет порядка 15 минут. Пока по нему планируется запустить только пассажирские составы. Первый такой поезд отправится в Крым из Санкт-Петербурга уже 23 декабря.

Движение грузовых поездов по Крымскому мосту планируют открыть в июне следующего года.

Напомним, что билеты на первые поезда из Москвы и Петербурга в Крым поступили в продажу еще в начале ноября.

 

Теги: #Путин

Рубрика: Общество

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