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"Уральские авиалинии" отчитались об эвакуации самолета A321 с кукурузного поля

Общество
12:57, 25 августа 2019

Самолет A321, который совершил аварийную посадку в кукурузном поле под Москвой, эвакуирован с места ЧП.

Как передает РИА «Новости», работы по полной эвакуации экстренно севшего в Московской области A321 «Уральских авиалиний» были завершены накануне, 24 августа.

«Все работы вчера завершили. Все части самолета были вывезены», — рассказали в авиакомпании.

Отмечается, что вывозу частей самолета с кукурузного поля предшествовала длительная подготовка. Так, из воздушного судна было удалено все топливо, а элементы систем, содержащие давление жидкостей и газов, такие как гидроаккумуляторы, пожарные баллоны и кислородные баллоны, разряжены или сняты. Также с самолета были удалены все ценные блоки и двигатели. После этого воздушное судно было разрезано и вывезено по частям. В будущем авиакомпания не планирует эксплуатировать никакие части данного самолета. 

Напомним, A321 «Уральских авиалиний», выполнявший 16 августа рейс Москвы — Симферополь, совершил аварийную посадку в кукурузном поле в Московской области после того, как в двигатели воздушного судна попала стая чаек. В результате действий экипажа посадка обошлась без жертв, однако 23 человека получили травмы различной степени тяжести.  

Позднее команда самолета была награждена президентом РФ Владимиром Путиным, пилотам присвоено звание Героев России.

 

Теги: Аварийная посадка самолёта А321 в Жуковском

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