Путин присвоил звание Героев России пилотам, посадившим самолет в Жуковском

Путин на встрече с членами Совбеза РФ сообщил о подписании указа о присвоении званий Героев России летчикам «Уральских авиалиний» Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, экстренно посадившим самолет А321 в Подмосковье, сообщает ТАСС. Остальные члены экипажа будут награждены орденами Мужества.

Командир экипажа Дамир Юсупов осуществлял посадку на ручном управлении, уточняет Meduza со ссылкой на телеграм-канал «112». Ранее Юсупов работал юристом в администрации города Сызрани. В 32 года он поступил в Бугурусланское летное училище гражданской авиации и закончил его с отличием.

Экстренная посадка самолета после столкновения со стаей птиц была произведена на кукурузном поле в подмосковном Жуковском. Бóльшая часть пассажиров отказались следовать дальнейшему маршруту в Симферополь и вернулись домой.

Руководитель отраслевой группы авиационной орнитологии после инцидента предложил создавать «паспорта аэропортов», где бы учитывались факторы, которые привлекают к местам взлета птиц.