Акции протеста в Москве заняли третью строчку в рейтинге запросов "Яндекса" – 2019

Событиями 2019 года, вызвавшими наибольший интерес у интернет-пользователей, по версии «Яндекса» стали выборы на Украине и пожар в соборе Парижской Богоматери.

Об этом свидетельствуют результаты анализа запросов в поисковике за 2019 год, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

На третьем месте оказались московские протесты, на четвертом – катастрофа в SSJ-100 в Шереметьево, на пятом – «штурм» американской засекреченной базы «Зона-51». Дело Ивана Голунова заняло десятую строчку.

Наиболее популярными личностями у пользователей «Яндекса» стали президент Украины Владимир Зеленский и шведская экоактивистка Грета Тунберг, а также японский разработчик компьютерных игр Хидео Кодзима, актер Хоакин Феникс, певица Билли Айлиш и незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь.

Компания также представила список людей, смерть которых вызвала в России наибольший резонанс. В нем оказались певица Юлия Началова, рэпер Децл (Кирилл Толмацкий), журналист Сергей Доренко, фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер, актер Алексей Булдаков, бывший мэр Москвы Юрий Лужков, а также вокалист британской группы The Prodigy Кит Флинт. Отмечается, что последний стал единственным иностранцем в этом рейтинге.

Кроме того, «Яндекс» обозначил три главных спортивных события уходящего года. Ими стали бои между Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье за звание чемпиона UFC, между Александром Емельяненко и Михаилом Кокляевым, а также между Федором Емельяненко и американцем Райаном Бейдером в финальном поединке Гран-при Bellator. Другие популярные спортивные события связаны с хоккеем и футболом, в частности с матчами РПЛ, Лиги чемпионов УЕФА и отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что YouTube представил список самых просматриваемых клипов на музыкальные композиции за последнее десятилетие.