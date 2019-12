Клип на песню Despacito стал самым популярным на YouTube за период с 2010 года

Видеохостинг YouTube обнародовал список самых просматриваемых видео на музыкальные композиции за последнее десятилетие.

На первом месте оказался клип на композицию Despacito пуэрториканца Луиса Фонси с участием вокалиста Дэдди Янки. Видео набрало 6,5 миллиарда просмотров, сообщает Forbes.

Вторую строчку с 4,5 миллиарда просмотров занял клип на песню Эда Ширана Shape Of You. Отмечается, что этот исполнитель занял также десятое место с клипом Thinking Out Loud, просмотренным 2,8 миллиарда раз.

Тройку лидеров замыкает дуэт рэпера Уиза Халифы и певца Чарли Пута с клипом See You Again (4,3 миллиарда просмотров).

В топ-5 рейтинга YouTube вошли также Марк Ронсон и Бруно Марс с видео на песню Uptown Funk и клип Gangnam Style южнокорейского исполнителя PSY.