Необыкновенные приключения "Слуги народа" в России

Украинский комедийный сериал «Слуга народа», в котором Владимир Зеленский сыграл президента страны Василия Голобородько, исчез из эфира российского ТВ так же внезапно, как появился.

Развлекательный канал «ТНТ» (на котором в рамках Comedy Club Гарик Харламов и другие резиденты стали позволять себе острую — по меркам российского ТВ — политическую сатиру) поставил в сетку «Слугу народа» сразу после переговоров Зеленского и Путина. Буквально на следующий день изменили программу, убрав в пользу «Слуги» другие сериалы, а еще через день показали первые три серии, которые увеличили долю просмотра «ТНТ».

Как только показали — процесс тут же пошел в обратную сторону, с еще более стремительной скоростью. На азиатскую часть страны проскочила шутка, когда свежеизбранный герой Зеленского выбирает себе часы VIP-марок и, отвечая на реплику о том, какую из них якобы предпочитает президент России, переспрашивает: «Путин — Hublot ("Хубло")?» При показе на центральную часть России эпизод купировали, а уже через пару часов стало известно, что купировали и весь сериал: ночью в программе «ТНТ» вместо «Слуги народа» снова появились «Интерны» и «СашаТаня».

Историю попытались выдать за маркетинговый ход: мол, «ТНТ», перенося «Слугу» на свою платную интернет-платформу, всего лишь подсаживал на него аудиторию. Но, во-первых, если уж такое делают, то в этом не признаются: это все равно что в супермаркете возле ценника со словом «акция» написать «Мы просто дурим вам голову, чтобы вы побольше заплатили». Во-вторых, «Слуга народа» лежит на бесплатном YouTube в первозданном виде без цензуры...

Политика очевидно вмешалась, и самым беспардонным образом. Практика взаимоотношений «вертикали» и СМИ, которые вроде бы не находятся прямо «под колпаком» Кремля, говорят, часто состоит в двухходовочке. При появлении сильно раздражающего контента (шутка про часы вполне тянет на такой) следует экстренный звонок акционеру (к примеру, в случае с «ТНТ» акционером является «Газпром-медиа»), а оттуда распоряжение спускается редакции или дирекции.

«Слуга народа» — сериал, к России и к Путину имеющий отношение только в редких эпизодах. Речь там про украинскую политику, хотя россияне вполне могут провести немало параллелей и со своей действительностью. При этом «ТНТ» наверняка рассчитывал на то, что российская цензура будет убаюкана тем, что команда Зеленского высмеивает в фильме своих олигархов-кукловодов, склоки в Раде и даже показывает, как злобные европейцы из МВФ пытаются давить и унижать Украину, воспринимая ее как свалку для радиоактивных отходов.

Теперь Кремль может обратить более пристальное внимание на ранее безобидные развлекательные каналы. Границы дозволенного нам обрисовали довольно четко: интернет — пока что ваше пространство, развлекайтесь, а общедоступный метровый ТВ-диапазон — зона комфорта власти, там все должно быть стерильно.