Среди собиравшихся "штурмовать" секретную базу в США оказались россияне

Около двух тысяч человек приехали в американский штат Невада на «штурм» секретной военной базы «Зона 51».

Однако непосредственно перед воротами базы собрались лишь около 100 человек, сообщает «Интерфакс».

Речь идет о секретном объекте, где американские военные, согласно легенде, проводят эксперименты над инопланетянами. В июле в Facebook появилось сообщество, создатели которого в шутку призывали «посмотреть на инопланетян», взяв «Зону 51» штурмом 20 сентября. Участие в мероприятии подтвердили около трёх миллионов человек, в результате чего военные выуждены были предупредить, что откроют огонь в случае настоящего штурма.

В итоге акция собрала намного меньше участников, а вместо запланированного штурма они отправились на музыкальный фестиваль Alienstock, проводимый в местных городках Рэйчел и Хико организаторами всего мероприятия.

Несостоявшийся штурм уже стал объектом многочисленных шуток в соцсетях.

Отмечается, что среди участников мероприятия были замечены туристы из России.