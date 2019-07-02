14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате

Минобороны РФ сообщило о гибели 14 моряков-подводников МВФ России на научно-исследовательском глубоководном аппарате.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на ведомство. Уточняется, что трагедия произошла 1 июля. На научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана, произошел пожар при проведении батиметрических измерений.

«14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения», — рассказали в Минобороны.

На данный момент аппарат находится на военно-морской базе Североморск, очаг возгорания потушен. Причины произошедшего устанавливаются.