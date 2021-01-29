"Просто позор!": муж Началовой может подать в суд на Долину и Собчак

Внезапная смерть Юлии Началовой в марте 2019 года до сих пор никого не оставляет равнодушным. К сорокалетию артистки вышел фильм «Подлинная история Юлии Началовой», который был показан в рамках программы «Док-Ток» с ведущей Ксенией Собчак. В рамках этого фильма была затронута история взаимоотношений певицы с ее первым мужем Дмитрием Ланским.

По утверждениям близких Началовой, выступивших соавторами фильма, именно с этого брака начались ее серьезные жизненные проблемы, так как Ланской якобы подсадил Юлю на жесткую диету, а потом еще и изменил ей. Сам Дмитрий все это отрицает и, оказалось, уже больше года ходит в суд для того, чтобы защитить свою честь и достоинство. Однако, как рассказала Sobesednik.ru продюсер Олеся Сазыкина, у него это не сильно получается.

– Мы с Юлей хорошо общались, поддерживали дружеские отношения, – говорит Олеся. – Она была моей «палочкой-выручалочкой». Когда у меня срывался какой-нибудь артист, Юля всегда приезжала ко мне на съемку. Мы с ней часто пили кофе, она делилась самым сокровенным со мной. И вот, когда Юля умерла, я дала большое интервью, где рассказала об измене Ланского. Этот материал перепечатали многие издания.

Друзья Началовой собрались в студии Собчак, чтобы вспомнить певицу // фото: скриншот YouTube

Узнав об этом, господин Ланской подал в суд на журнал Андрея Малахова, газету, которой я давала интервью, и на меня лично.

Малахову он иск проиграл очень быстро. А у нас с ним начались годовые судебные слушания.

По словам Олеси, очередное судебное заседание состоялось буквально на днях – уже после показа программы «Док-Ток». В ходе обсуждения фильма о Юлии Началовой в студии Ксении Собчак родители артистки и ее близкие подруги Лариса Долина и Ирина Салтыкова в один голос подтвердили информацию о неверности Дмитрия Ланского в браке с певицей.

– Он все равно утверждает, что никогда не изменял Юле и никакой он не бабник, – продолжает Сазыкина. – Но уже даже на «Первом канале» было доказано, что я ничего не придумываю. Поэтому суд ему вчера вынес отказ.

Дмитрий Ланской и Юлия Началова казались счастливой парой // фото: Global Look Press

Я прямо на заседании сказала его адвокату: «Пусть теперь подает в суд на Ларису Долину, потому что в программе она назвала его ничтожеством прямо в эфире. А еще – на Иру Салтыкову, Ксению Собчак, которые тоже говорили о нем не очень хорошие слова».

Олеся утверждает, что самого Ланского также приглашали в студию «Первого канала», чтобы обсудить эту тему, но он отказался.

– Да лучше бы Дима Ланской пришел в студию и сказал: «Да, это было, я был молодой и считал себя красавцем!» – сетует Сазыкина. – Зачем утверждать, что ты святой?!

Я своими глазами видела все Юлины переписки с ним после того, как она его застукала. Зачем врать?! Просто позор!

Народ бы, наоборот, за ним потянулся, если бы он во всем признался и подарил бы цветы родителям Юли. Рассказал бы, что действительно сажал ее на диету, так как считал толстой. Самое интересное, что Юля толстой никогда и не была – у нее просто широкая кость, и выглядела она как русская красавица!