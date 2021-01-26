"Безобразие!": Никас Сафронов раскрыл правду о яйцеклетках и сыне Началовой

Знаменитый художник рассказал, замораживала ли Юлия Началова свои яйцеклетки и правдивы ли слухи о рождении ее сына.

Новость о том, что Юлия Началова стала мамой уже после смерти, в последние дни стала одной из самых обсуждаемых. Якобы возлюбленный певицы Вячеслав Кудря воспользовался замороженными яйцеклетками Юли – и сына от скончавшейся весной 2019 года артистки ему выносила суррогатная мама. Слухи об этом обрастают все новыми и новыми подробностями, зачастую выходящими за рамки логики. Но, похоже, знаменитый художник Никас Сафронов – один из немногих знаменитостей, кто не верит в эту новость.

– Я о «сыне Началовой» узнал от журналистов. Мне кажется, это полный фейк. Конечно, очень легко выдумывать любые скандалы про человека, которого уже нет в живых – он не опровергнет ничего, не подаст в суд, – говорит Никас. – Поэтому некоторые продолжают рыться в «грязном белье» певицы.

Художник возмущен тем, что в погоне за сенсацией никто не задумывается о близких Началовой.

– Я переживаю за родителей и дочку Юли, которые вынуждены наблюдать за этим безобразием, – сокрушается Сафронов. – Им, думаю, очень непросто перенести то, что имя их дочери склоняют по разным поводам.

Вряд ли подобные скандалы положительно отразятся как на психике девочки, жизнь которой и так стала несладкой после смерти мамы, так и на здоровье родителей Юли, до сих пор не оправившихся от своего горя.

Кстати, Никас вообще не верит в то, что сохранились яйцеклетки артистки, о которых упоминают журналисты в своих расследованиях.

– Помню, говорили, что Юля сильно болела в последние годы, плохо себя чувствовала, ее организм с трудом справлялся с заболеваниями. Я не думаю, что врачи рискнули бы подвергнуть ее организм опасности и согласились провести забор яйцеклеток для последующего экстракорпорального оплодотворения, – считает художник. – Как я слышал, на подобные процедуры не возьмут человека с серьезными проблемами со здоровьем – это запрещено законом... Юли нет в живых уже почти два года, оставьте бедную девочку, дайте ей успокоение хотя бы на том свете.