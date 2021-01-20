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"Юля хотела много детей!" Друг Началовой рассказал о ее неудачных попытках стать мамой

Шоу-бизнес
12:33, 20 января 2021

"Юля хотела много детей!" Друг Началовой рассказал о ее неудачных попытках стать мамой
Юлия Началова // фото: Global Look Pres
Юлия Началова // фото: Global Look Pres

Новость о том, что Юля Началова после смерти стала мамой во второй раз, произвела эффект разорвавшейся бомбы. Последний возлюбленный певицы Вячеслав Кудря якобы воспользовался яйцеклетками Началовой, которые та заморозила за пару лет до смерти. В тусовке даже называют имя суррогатной матери – говорят, что ребенка выносила бессменный пиар-директор певицы Анна Исаева. Журналист Денис Сорокин, который дружил со звездой последние десять лет ее жизни, в ужасе от этого.

– Второго ребенка Юля действительно хотела: она много раз предпринимала попытки стать мамой, находясь в отношениях с хоккеистом Фроловым, – говорит Денис. – Она мне сама много раз говорила: «Я обожаю Верочку, хочу нарожать кучу детишек. В материнстве и есть смысл моей жизни».

К сожалению, состояние здоровья не позволило ей еще родить. Юля сильно переживала из-за этого, у нее были депрессии.

Однажды мы с ней встретились на светской тусовке, сели за столик, и Юля расплакалась: «Я так хотела детей от Саши, но Бог, видимо, не дал, потому что видел, каким он окажется в итоге!» Она мне доверяла: знала, что от меня никакая ненужная информация на сторону не уйдет. Находясь в отношениях с Фроловым, теоретически она могла заморозить яйцеклетки. Но при этом Вячеславу Кудря никто бы ими не дал воспользоваться.

Денис Сорокин, Анна Исаева и Юлия Началова//фото: личный архив Д.Сорокина

По поводу родителей Юли, которые будто бы общаются с ребенком (якобы сыном Началовой. – Прим. Sobesednik.ru), – это все глупости! Они занимаются воспитанием исключительно Верочки.

Второго ребенка у Началовой нет и быть не может, – считает Денис Сорокин.

Исаева тоже не рожала: она хоть бы со своими двумя управилась! А Кудря, если он действительно стал папой ребенка другой девушки, можно только поздравить.

Я вообще в ужасе от того, что происходит вокруг Началовой после ее смерти. Некоторые подруги, например, Метлюк, устраивают фотосессии, каждый раз, когда приходят на кладбище. Это, конечно, ужасно. Просто невыносимо на это смотреть, – завил Денис. – Юля была бы в ужасе!

Светлана Колпина.

Теги: #Знаменитости #Шоу-бизнес #Началова #новости шоу-бизнеса #новости звезд

Рубрика: Шоу-бизнес

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Фото: Global Look Press

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