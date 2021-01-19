"Согласилась родить сразу!": названо имя матери второго ребенка Началовой

Новость о том, что Юлия Началова стала мамой во второй раз после своей смерти, взбудоражила светскую тусовку. Выяснилось, что сына певицы воспитывает ее последний возлюбленный Вячеслав Кудря. Мужчина воспользовался замороженной яйцеклеткой певицы.

По нашей информации, о существовании мальчика знают родители Началовой, которые регулярно с ним общаются.

Между тем, сейчас в светской тусовке выясняют, кто же выносил ребенка Началовой, став суррогатной мамой. По самой распространенной версии, ею оказалась давняя подруга певицы и ее неизменный пресс-секретарь Анна Исаева.

– Когда Кудря предложил Ане стать мамой, она раздумывала недолго, – сообщил нам один из информаторов.

Посоветовалась с родителями Юлии – Таисией и Виктором. Те, как мне известно, дали добро. И она сразу согласилась.

Наш источник уверяет: этой версии можно доверять, поскольку пресс-секретарь в последнее время совершенно пропала из вида. Раньше она регулярно посещала съемки ток-шоу, поражая всех не только своим красноречием, но и точеной фигурой, а сейчас ее на центральных каналах почти нет.

– Она даже на свои мероприятия, которые организовывает, не ходит, – продолжает наш информатор. – Осенью в Москве был большой концерт подопечной Исаевой Анастасии Спиридоновой – Анны там не было. В декабре она организовывала новогодний огонек Мьюзик-Бокс – и тоже отправила на него свою помощницу. Можно привести еще с десяток примеров.

Вячеслав Кудря и Юлия Началова//фото: Global Look Press

Корреспонденты Sobesednik.ru связались с Анной Исаевой, чтобы та прокомментировала эту информацию. Но женщина была весьма немногословна.

– Пожалуйста, не донимайте меня! У меня много работы, мне некогда разговаривать на эту тему! – заявила Анна и повесила трубку.