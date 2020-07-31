Александр Панайотов: Началова умерла из-за сглаза!

Внезапная смерть Юлии Началовой стала для всех шоком. Певица ушла из жизни в самом расцвете – в 38 лет. Незадолго до случившейся трагедии одна из гадалок сообщила Началовой, что ей сделали порчу на смерть. Певица пыталась себя спасти, но так и не смогла…

При жизни Юля доверяла экстрасенсам. Поэтому периодически обращалась к ним за помощью. Один из чародеев еще за десять лет до ее смерти сообщил, что в марте 2019 года у Юли произойдет фатальное событие.

– Когда мы хоронили Юлю, я, стоя у могилы, вспомнила, как мы общались на съемках одной программы с экстрасенсом, который сказал Началовой: «16 марта 2019 года для вас страшное число! Фатальное! Вам нельзя этого допустить», – вспоминала пресс-секретарь певицы Анна Исаева. – Мы тогда не придали этим словам абсолютно никакого значения: до даты было далеко. Но в момент похорон я об этом вспомнила: у меня на цифры феноменальная память.

О том, что у Юли серьезные проблемы, она знала и от других экстрасенсов. За год до смерти певица отчаялась: не клеились дела в творчестве и в личной жизни. Решив что-то изменить, она обратилась к гадалке.

– Юле хотелось наладить дела с помощью магии, – рассказывает ее подруга. – Она была уверена, что кто-то ее сглазил. Потому что в последние годы неприятности ее преследовали одна за другой: проблемы со здоровьем, расставание с гражданским мужем – хоккеистом Александром Фроловым… Юля очень переживала! Ясновидящая на том приеме ее напугала еще больше. «Сейчас тебе нужно думать не об этом, а о том, как себя спасти! Причем в самое ближайшее время. На тебе порча на смерть!» – заявила перепуганной Юле эта женщина.

Ясновидящая в малейших подробностях описала девушку, которая решила воздействовать на нее с помощью магии. Рассказ был настолько точным, что Началова сразу опознала в ней свою ближайшую подругу, с которой она тесно общалась долгие годы. Несмотря на все оправдания девушки, Юля разорвала с ней отношения.

– Чему мне завидовать? – пыталась оправдаться ее подруга. – У меня прекрасная семья, роскошная квартира в центре Москвы, проблем с финансами тоже нет. Гадалка тебя обманула.

Но Юля ее слышать не захотела. Она была уверена: гадалка не врала. С этой девушкой Началова больше никогда не общалась.

– Юля очень переживала. Она говорила: «Моя подруга – человек не публичный. И гадалка просто не могла знать тех малейших нюансов, о которых рассказывала! Значит, она точно мне навредила».

Юля пыталась себя спасти: выполняла специальные обряды, читала молитвы… Но не помогло. Надо отметить, что в семью Началовых эта подруга вернулась после смерти Юли. Девушка даже помогала в организации похорон певицы. Родители с ней общаются до сих пор.

В шоубизнесе тоже считают: смерть Началовой произошла неспроста. Близкий друг Александр Панайотов, например, уверен: без магии явно не обошлось.

– В любом случае эта история нечистая, – заявил Александр Панайотов. – Юля в юном возрасте имела такой букет болезней! Мне кажется, это неспроста. Однозначно был сглаз. Толком не знаю о том, что ей сказала гадалка: Юля не раскрывала подробностей. Конечно, она была в шоке. Не знала, что делать… Видите, к чему это привело….