"Могила Началовой – самая яркая": Басков и Долина навещают певицу на кладбище

На могиле Юлии Началовой установили памятник, о чем рассказала в своих соцсетях ее бывший пиар-директор Анна Исаева.

Мы поговорили с Анной о памятнике, о посвященном Юлии Началовой фильме, который никак не выйдет, а также узнали, помнят ли Юлю поклонники и коллеги.

– Установкой памятника занимались с мая месяца, закончили в прошлую пятницу, – поделилась с Sobesednik.ru Анна. – Могила Юли обустроена на средства ее семьи.

– В марте должен был выйти фильм о Юле. Почему мы его так и не увидели?

– Мы также ждем выхода фильма. Он должен был выйти 16 марта, в годовщину Юлиной смерти. Весь день на «Первом канале» шел анонс, и в последние часы его сняли, так как канал стал объяснять всей стране о пандемии и вынужденном уходе на карантин. Канал объяснил отмену фильма о Юле пандемией, поэтому ждем новостей.

Фильм стоит посмотреть, он построен на интервью тех людей, которые хорошо ее знали. К примеру, нам покажут романтические сцены Юли с будущим мужем.

– Вы часто бываете на могиле Началовой. Люди не забывают о ней?

– На могиле у Юли всегда кто-то есть, это и поклонники, и артисты. Я и родители Юли всегда кого-то встречаем.

Поклонники нас по-хорошему удивляют, могут на могиле Юли встретиться, включить ее песни, мы это видели. Когда приходят родственники или кто-то из близкого круга, они стараются не мешать, не пристают. Юлина могила – самая яркая. Сейчас шла по кладбищу – столько цветов только у Юли.

– А звезды помнят коллегу?

– Из мира шоу-бизнеса в первую очередь стоит выделить Ларису Александровну Долину. Юля Михальчик очень сочувственно относится ко всей этой ситуации. Юля Костюшкина, жена Стаса Костюшкина, также не забывает Юлю. Многие приходят и не говорят. К примеру, я с удивлением узнала, что Коля Басков был на могиле. Сама также видела ведущего «Пусть Говорят» Дмитрия Борисова.

– Верочка сейчас чем занимается?

– Доченька живет, как и прежде, с Юлиными папой и мамой. Сейчас они вместе с Верочкой уехали отдыхать на летние каникулы.

– Началовой нет с нами уже год, а вы все еще рядом с ее семьей…

– Не умею предавать, особенно в тяжелой ситуации. Кроме прочего, я с этой семьей знакома двадцать лет, все праздники праздновались вместе, мы друг друга знаем слишком хорошо. Не понимаю, как может быть иначе. Я живу, работаю, у меня насыщенная жизнь, как прежде, но перечеркнуть столько лет, конечно, я не могу.