Мадонна обзавидуется: сексуальная Долина затмила поп-королеву шикарной грудью

Поклонники Ларисы Долиной сочли оскорбительными слухи о беременности певицы.

Бывший стилист Аллы Пугачевой Джордж Ровалс в пух и прах раскритиковал новый образ Ларисы Долиной. Мужчина заявил, что в новых нарядах 65-летняя Лариса Александровна смотрится, словно беременная.

Звездный дизайнер Аника Керимова, которая в свое время работала с Долиной, вступилась за певицу.

– Я считаю, что Лариса Александровна в этих нарядах выглядит роскошно: настоящая красотка! – говорит Аника. – Каждая женщина мечтает в возрасте Долиной выглядеть так же, как она. Критиковать просто. На мой взгляд, прежде, чем это делать, нужно что-то создать самому.

Мы не так давно шили для Ларисы Александровны костюм, в котором она ходила на свадьбу Лены Лениной, – продолжает Керимова. – Мы сделали его без примерки, потому как у Долиной роскошная фигура. Уже тогда я поняла, что Ларисе Александровне нужно подчёркивать все достоинства.

Она заметно похудела и выглядит просто роскошно.

Я знаю, что она сотрудничает с дизайнером из Грузии, который создал для нее эти платья. И могу сказать, что все они достойные. Мне кажется, если бы Мадонна увидела Ларису Александровну в таких нарядах, обзавидовалась бы.

Керимова считает, что Долина двигается в нужном направлении. И призывает ее не обращать внимания на критику.

– Я бы посоветовала Ларисе Александровне не бояться экспериментов, – считает Аника. – Во время создания сценических костюмов нужно подчёркивать все свои достоинства. Лариса Александровна может себе это позволить.