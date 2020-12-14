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Стилист Пугачевой назвал 65-летнюю Долину беременной

Шоу-бизнес
20:21, 14 декабря 2020

Стилист Пугачевой назвал 65-летнюю Долину беременной
Лариса Долина // Фото: Андрей Струнин
Лариса Долина // Фото: Андрей Струнин

Звездного стилиста Джорджа Ровалса привел в ужас образ Ларисы Долиной на вручении премии «Золотой граммофон».

Лариса Долина продолжает эпатировать светское общество. На вручении премии «Золотой граммофон» Лариса Александровна поразила присутствующих новым образом. Звезда сделала модную прическу и надела новое платье. Со стороны казалось, что у 65-летней Ларисы Долиной голая грудь. Впрочем, известного стилиста Джорджа Ровалса такой образ не вдохновил.

Джордж Ровалс // Фото: Global Look Press

Лариса Долина – это Бузова в старости, – говорит бывший имиджмейкер Аллы Пугачевой. – Смотрю на наших артистов: у них всех крыша поехала.

Платье у Долиной ужасное: все недостатки фигуры видны невооруженным взглядом. Красивой груди нет, пузо наружу. Будто бы она беременная! Может, кстати, и так. Я уже ничему не удивляюсь!

Над новым образом Долиной колдует грузинский дизайнер, которые создает для Ларисы Александровны платья.

– Это просто кошмар: видимо, нет вкуса ни у дизайнера, ни у Долиной! – продолжает Ровалс. – Ткань дешевая: в таком наряде нельзя звездам выходить. Куда мир катится?! Я бы посоветовал Долиной поехать в Осетию, во Владикавказ и посмотреть, как там одеваются простые осетинские женщины. Они все красотки – настоящие законодатели моды. Пусть Лариса к ним обратится. И Долиной, и всем другим нашим звездам надо брать пример с осетинских женщин.

По мнению Ровался, несмотря на смелые эксперименты, Долина не сможет вернуть популярность, которая былая у нее в 1990-е годы.

– Помню, много лет назад в концертом зале «Россия» я подарил ей 50 роскошных корзин с розами. Их на сцену выносили мои модели, – вспоминает Джордж. – Кто ей еще в жизни столько раз дарил? А она даже «спасибо» не сказала! Вообще, ей бы не наряды смешные менять, а начать общаться с коллегами, которые в этом нуждаются. Например, с Ириной Отиевой, которой сейчас это просто необходимо.

Вероника Павлова.

Теги: #Знаменитости #Шоу-бизнес #Алла Пугачева #Долина #новости шоу-бизнеса #новости звезд

Рубрика: Шоу-бизнес

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Лариса Долина // Фото: Андрей Струнин

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