"Золотой граммофон-2020": Билан, Лазарев, Долина и Niletto в фоторепортаже Sobesednik.ru

12 декабря в Москве вручили премии «Золотой граммофон» за 2020 год. Лауреаты, гости и ведущие, в роли которых в этот раз выступили Сергей Светлаков и Иван Ургант, — в нашем фотоотчете.
13 декабря, воскресенье
12 декабря, суббота
11 декабря, пятница
12 декабря в Москве вручили премии «Золотой граммофон» за 2020 год. Лауреаты, гости и ведущие, в роли которых в этот раз выступили Сергей Светлаков и Иван Ургант, — в нашем фотоотчете.
журналист
Тут можно было бы подумать, что единственный ролик про Росгвардию, известный широкой публике, наконец-то нашел хотя бы такое признание. Что это то самое видео с генералом Золотовым в главной роли, где глава Росгвардии вызывает Навального на дуэль за расследование про тухлую капусту. Но – нет
обозреватель
Можно продолжать штрафовать крайних, но лучше бы для начала запретить танцевальные партеры на рок-концертах. Когда видишь, как фанаты возле сцены привычно оттягиваются с плотностью «автобус в час пик», возникают вопросы к многотысячным штрафам, которыми грозят чопорному залу имени Чайковского
писатель, журналист
Просто это другая мораль: на одной территории ты защитник чести Пророка, на другой – террорист. Те, кто убивает за слова, в любом случае окажутся эффективней тех, кто защищает свободу высказывания. Поэтому лучше не устанавливать общего для всех закона – а просто наметить на карте территории, где принято одно и запрещено другое. Россия окажется той территорией, где убивать за слова считается обязанностью и сопровождается почестями