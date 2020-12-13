"Золотой граммофон-2020": Билан, Лазарев, Долина и Niletto в фоторепортаже Sobesednik.ru

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Новости дня

13 декабря, воскресенье

[17:58]27-й регион сделал 31-е декабря выходным днем. Пять субъектов будут работать
[17:23]В Петербурге заявили о беспрецедентной нагрузке на ковидные стационары
[16:46]Сторонника Навального лишают военного билета. В армии умер его брат
[16:01]Заведующий отделением острых отравлений не верит во второе отравление Навального
[15:23]Песков заявил, что Путин живет в Ново-Огареве, а не в личном бункере
[14:46]"Россию без коррупции" создаст племянник Путина. Дяде это пока не удалось
[14:06]Путин потребовал за неделю остановить рост цен: "Вы мне рассказываете сказки"
[12:59]Уже 26 российских регионов объявили 31 декабря выходным днем
[12:33]Возможность сэкономить в удаленке россиянам важнее защиты от вируса
[12:01]Чубайс в прозе ответил на посвящённый ему рэп Собчак
[11:20]Число активных случаев коронавируса в России превысило 500 тысяч
[10:49]В Роскачестве отрицают, что смартфоны плохо влияют на здоровье людей
[10:29]Навального травили дважды, непроверенный эффект "Спутника V". Главное к 13 декабря

12 декабря, суббота

[20:00]Спрос на электронную версию Конституции по сравнению с 2018 годом вырос на 419%
[18:42]В США военный получил 2,5 года тюрьмы за фото с планом служебной поездки
[17:58]Марии Алехиной из Pussy Riot подрезали тормоза на машине
[17:17]От депутатов РФ потребовали не называть Казахстан "подарком со стороны России"
[16:45]В Иране казнили через повешение журналиста-диссидента Рухолла Зама
[15:10]Мать, которая полгода продержала дочь в шкафу, отправлена под домашний арест
[14:03]Еще одно заведение в Москве могут закрыть. На этот раз из-за концерта певца Niletto
[13:14]В Иркутске задержали активиста, возложившего венок в память о Конституции
[12:26]Актер Валентин Гафт умер от последствий инсульта
[11:35]У 28 тысяч россиян за сутки выявлен COVID-19. 26 тысяч человек выздоровели
[11:11]Вспышка неизвестной болезни в Индии может быть связана с рисом
[10:14]Ископаемые на Луне и итальянец с русским гражданством. Новости к утру 12 декабря

11 декабря, пятница

[18:24]Путин об убийстве Немцова: "Исполнители найдены, да и заказчики"
[18:01]Генпрокуратура оценит правомерность роста цен на сахар, масло, муку и хлеб
[17:40]На пресс-конференцию к Путину в этом году попадут лишь 744 журналиста
[17:11]Путин призвал лишить YouTube технологических преимуществ
[16:53]AliExpress, Яндекс и Wildberries обсудят антикризисные стратегии в рамках бизнес-форума
[16:44]"Нужно ввести налог на бедность": Сеть отреагировала на слова Путина о ценах в РФ
[16:40]В Армавире мужчина убил подругу и ее 9-летнего брата, публикуя об этом видео
[16:07]Медсестры в США в пандемию начали получать в разы больше – до $9 тысяч в неделю
[15:54]Эксперт: множество россиян ожидают списания долгов за ЖКУ к выборам в 2024-м
[15:40]272 мертвых краснокнижных тюленя обнаружено на северном побережье Каспийского моря
[15:31]В Кремле согласны, что дискредитировать российскую вакцину пытаются за рубежом
[14:57]Треть россиян считают себя бедными. Это длится давно, в изменения мало кто верит
[14:44]Россия почти вполовину сократила экспорт легковых авто
[14:09]Россияне всё меньше думают о пенсии и теряют надежду в этом вопросе на государство
[14:04]Режиссер и сценарист Ким Ки Дук скончался в Латвии из-за коронавируса

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"Золотой граммофон-2020": Билан, Лазарев, Долина и Niletto в фоторепортаже Sobesednik.ru

Культура и ТВ
20:02, 13 декабря 2020

"Золотой граммофон-2020": Билан, Лазарев, Долина и Niletto в фоторепортаже Sobesednik.ru
Дима Билан // Фото в статье: Андрей Струнин
Дима Билан // Фото в статье: Андрей Струнин

12 декабря в Москве вручили премии «Золотой граммофон» за 2020 год. Лауреаты, гости и ведущие, в роли которых в этот раз выступили Сергей Светлаков и Иван Ургант, — в нашем фотоотчете.

Теги: #Иван Ургант #Билан #Басков #Долина #Тодоренко #новости шоу-бизнеса #новости звезд

Рубрика: Культура и ТВ

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Тут можно было бы подумать, что единственный ролик про Росгвардию, известный широкой публике, наконец-то нашел хотя бы такое признание. Что это то самое видео с генералом Золотовым в главной роли, где глава Росгвардии вызывает Навального на дуэль за расследование про тухлую капусту. Но – нет

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Можно продолжать штрафовать крайних, но лучше бы для начала запретить танцевальные партеры на рок-концертах. Когда видишь, как фанаты возле сцены привычно оттягиваются с плотностью «автобус в час пик», возникают вопросы к многотысячным штрафам, которыми грозят чопорному залу имени Чайковского

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Просто это другая мораль: на одной территории ты защитник чести Пророка, на другой – террорист. Те, кто убивает за слова, в любом случае окажутся эффективней тех, кто защищает свободу высказывания. Поэтому лучше не устанавливать общего для всех закона – а просто наметить на карте территории, где принято одно и запрещено другое. Россия окажется той территорией, где убивать за слова считается обязанностью и сопровождается почестями

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