"Фу, какая вонь и заросли!": подмышки Малахова ужаснули россиян (фото)

Телеведущий Андрей Малахов хотел поддержать Артема Дзюбу, но сам стал объектом хейта в интернете.

Интимное видео Артема Дзюбы, слитое в сеть, стало новостью общероссийского масштаба. О постельных проделках капитана сборной России по футболу рассказали во всех главных информационных программах страны наряду со сводками из Нагорного Карабаха, реакцией жителей США на предварительную победу Джозефа Байдена на президентских выборах и похоронами Михаила Жванецкого на Новодевичьем кладбище.

Интернет также живо отреагировал на рукастого спортсмена шутками и мемами. За футболиста, ставшего жертвой то ли хакеров, то ли не умеющих хранить тайны «друзей», с которыми Дзюба мог поделиться хоум-видео, вступились многие звезды.

Так, ведущий ток-шоу «Прямой эфир» Андрей Малахов опубликовал в Instagram пост со своей постельной фотографией и хэштегом #дзюбалучший. «Постель в отеле – это не футбольное поле, – написал телеведущий. – Держись!»

Однако большинство комментариев под этим фото оказалось посвящено не Дзюбе, а… подмышкам Андрей Малахова. На фото телеведущий поднял левую руку, так что подписчики смогли хорошо разглядеть, что творится в зоне, обычно скрытой одеждой. И пришли в ужас от увиденного.

«Такие заросли! Срочно побрей!», – призвали фолловеры.

«Мохнатые подмышки – это ужасно!» – высказалась особо чистоплотная дама.

«Дрюша! Подмышкой джунги состриги», – по-дружески посоветовал поклонник Малахова.

фото: Instagram

Среди обрывочных комментариев вроде «Подмышка – бомба!» и «Ничего себе у тебя волосня разрослась!» встречаются и попытки обвинить обычно одетого с иголочки Андрея Малахова в неухоженности.