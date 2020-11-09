"Сил нет совсем! Лежу": последние слова Жванецкого "Собеседнику"

Похороны Михаила Жванецкого прошли без участия его многочисленных поклонников.

Знаменитого писателя-сатирика похоронили на центральной аллее престижного Новодевичьего кладбища. Здесь нашли свой последний покой Марк Захаров, Олег Табаков, Людмила Зыкина и Юрий Лужков.

Похоронили Жванецкого в элитном гробу из массива ясеня. Стоимость такого на сайтах ритуальных агентств доходит до 400 тысяч рублей. Внутри он отделан шелком, бархатом и креп-сатином.

На церемонии прощания с сатириком присутствовали лишь самые близкие друзья, коллеги и родственники. Проститься с Михаилом Михайловичем на Новодевичье кладбище пришли Алла Пугачева и Максим Галкин, Александр Розенбаум, Леонид Ярмольник. Юмористка Клара Новикова была просто убита горем, Михаил Швыдкой старался держаться.

Вдова Наталья Сурова всю траурную церемонию находилась в темных очках, пряча глаза, полные слез.

Кстати, точную причину смерти писателя-сатирика его родные до сих пор держат в секрете. Поговаривают, что в последний год Жванецкий мужественно сражался с тяжелым заболеванием.

Михаил Михайлович не скрывал, что его здоровье оставляет желать лучшего. Жванецкий почти не выходил из дома. В своем последнем разговоре с корреспондентами Sobesednik.ru знаменитый артист признался: сил на прогулки у него нет.

– Я лежу, никуда не выхожу из дом, – признался нам Жванецкий. – Не только из-за того, что объявили карантин. Очень плохо себя чувствую в последнее время.

О том, что Жванецкого подводит здоровье, можно было судить по его голосу. Михаил Михайлович говорил очень тихо, ограничиваясь короткими фразами. Было слышно: каждое новое слово ему дается с большим трудом.

– Возраст уже! – продолжил Жванецкий. – Я очень хочу, чтобы появились силы. Но пока радоваться нечему!

Напомним, что Жванецкий умер в минувшую пятницу, 6 ноября на 87-м году жизни. Его смерть стала большим потрясением для Аллы Пугачевой, с которой сатирик при жизни очень дружил.