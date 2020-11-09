Вертолет ВС России сбит на территории Армении близ Азербайджана и Турции

Минобороны России сообщило о крушении вертолета Ми-24 в районе Нахичеванской автономной республики, входящей в состав Азербайджана. Он был сбит из переносного зенитного ракетного комплекса и упал на территории Армении недалеко от города Ерасх в горной местности. Два человека погибли.

С территории какой страны велся огонь, пока неизвестно. Республика расположена недалеко от Турции и Ирана, фактически на границе четырех стран. Уточняется, что российский вертолет находился на территории Армении. Это произошло 9 ноября в 17:30 по московскому времени.

Город Ерасх, Армения // Скриншот Google Maps

«При сопровождении автоколонны 102-й российской военной базы по территории Республики Армения в воздушном пространстве рядом с армянским населенным пунктом Ерасх вблизи с границей Нахичеванской автономной республики (Республика Азербайджан) российский вертолет Ми-24 подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК», — говорится в сообщении ведомства (цитата по ТАСС).

Также отмечается, что руководство военной базы, расположенной в Гюмри, сейчас выясняет принадлежность стрелявших.

Сообщается о двух жертвах среди экипажа вертолета. Третий был доставлен в аэропорт с травмами средней тяжести.