Певица Ирина Салтыкова снялась обнаженной на фоне слухов о раке

54-летняя звезда выложила в Instagram фото в откровенном полупрозрачном купальнике. Настолько прозрачном, что он даже не оставляет следов от загара, сообщила поп-дива в посте. За сутки фото собрало более 10 тысяч лайков.

Ирина не так часто радует подписчиков фотографиями в принципе. А это фото действительно очень эффектное, особенно для женщины, разменявшей пятый десяток. Учитывая же недавние слухи о том, что у Салтыковой якобы обнаружено онкологическое заболевание, откровенный снимок – по-настоящему смелый поступок певицы.

Публикация в Instagram стала лишним доказательством, что со здоровьем у звезды все в порядке.

«Очень рад, что с вами всё хорошо! И как хорошо, что вы быстро опровергли фейк-известие о вас. Берегите себя! Помните, что Ирина Салтыкова лишь одна, и она клёвая!» – повторил знаменитые слова киногероя Сергея Бодрова один из поклонников певицы.

Удивительно, но звезда 90-х не подверглась эйджизму, который очень модно сейчас пропагандировать на страницах молодящихся селебрити. За обнаженные фото уже получали порцию негатива Светлана Бондарчук, певица Натали, гастроблогер Ника Белоцерковская и многие другие популярные инстаграм-дивы.

Звезда Ирины Салтыковой закатилась вместе с эпохой 90-х. Она слывет основательницей тренда «поющие трусы», ее называли подражательницей стиля культовой Натальи Ветлицкой и поскребышем Татьяны Овсиенко. Неудачный брак Ирины с певцом Виктором Салтыковым окрестили «трамплином» и активно обсуждали всей страной.

Но в любом случае ее попсовые, легкие, не обремененные смыслом песни «Серые глаза» и «Голубые глазки» стали символом того времени.