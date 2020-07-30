Сердце шалит: Ирина Салтыкова оказалась под капельницей

Певица, у которой ранее диагностировали онкологию, перепугала своих поклонников.

Ирина Салтыкова решила всерьез взяться за свой организм. Певица отправилась в Сочи, чтобы в одном из местных санаториев восстановить силы и поправить здоровье. Большую часть дня Ирина проводит на процедурах, которые ей предложили после детального обследования.

Сочинские медики диагностировали у звезды повышенное сердцебиение. Врачи запретили звезде баню и массаж, так как в момент обследования у артистки оказался слишком высокий пульс: 90 ударов в минуту.

В один из дней певица и вовсе оказалась под капельницей. Поклонники не на шутку перепугались за звезду. Но Ирина успокоила.

Как оказалось, артистка решила попробовать озонотерапию. Этот метод лечения основан на действии на организм терапевтических доз озона. Он оказывает бактерицидное и противовирусное действие, повышает содержание кислорода в крови. А так же усиливает метаболизм.

Кроме того, озон оказывает иммуномодулирующее действие. Такие процедуры медики особенно советует проводить сейчас — в период пандемии, чтобы укрепить организм.

После двух дней пребывания в Сочи Салтыкова заметно преобразилась. На местном пляже, который артистка регулярно посещает, ее можно принять за молодую красотку.

Надо сказать, что с Сочи у Ирины связано немало ярких воспоминаний. Именно в этом городе она познакомилась с Виктором Салтыковым, который впоследствии стал ее мужем и отцом единственной дочери Алисы.

Что касается здоровья, то певица уже давно тщательно следит за своим организмом. Несколько лет назад медики из США диагностировали у звезды онкологию. Только благодаря ранней диагностике болезнь удалось победить.