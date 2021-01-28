"Началова надеялась на нанотехнологии!" Доктор рассказала о тайном желании Юлии

На «Первом канале» завершился показ фильма о Юлии Началовой. В ленте телевизионщики рассказали о всех непростых моментах, которые пришлось пережить певице при жизни. Доктор медицинских наук, профессор Ирина Филатова, которая приятельствовала с Юлей и часто встречалась с ней на телевизионных съемках, уверена: ее можно было спасти. Но, к сожалению, близкие не проявили бдительность в должной мере.

– Мы познакомились с Юлей лет семь назад на съемках, – говорит Ирина Филатова. – Я доктор с тридцатилетним стажем, поэтому сразу обратила внимание на то, что у Юли уставший вид. Будто она только приехала с гастролей, ночь не спала. Потом я поняла: у нее всегда вид был уставшим. Мы с ней часто пересекались на телевизионных съемках и беседовали за кулисами. Она относилась ко мне как к врачу. Однажды попросила таблетку. Я ей дала обезболивающее.

Юлия сказала: «Я так устала болеть!» Я видела, что ей сложно, и советовала обратиться к врачу, пройти полное обследование и начать лечение.

Филатова подтверждает: за кулисами Юля всегда ходила в стильных тапочках. Оказывается, из-за подагры каждый шаг давался певице с большим трудом.

– Перед выходом на сцену она всегда обувала туфли с высоченными каблуками, – продолжает Ирина. – Я всегда удивлялась: «Как в таких ноги не разбивают?» Я видела, что ей тяжело на каблуках.

Однажды даже сказала: «Юля, переобуйся в другую, более удобную обувь!» На что она ответила: «Вы что? Я всегда должна быть красивой!»

Последнюю встречу с Началовой Филатова помнит в малейших деталях. Это случилось на шоу «Звезды сошлись» за месяц до смерти певицы.

– Она пришла по традиции в тапочках, потом переобулась в туфли и спросила: «Ирина, неужели нет никакой таблетки, чтобы ее выпить и сразу все прошло?» Я пожала плечами: «Нет, Юля, такую таблетку еще не придумали!» Она даже расстроилась: «Не может быть! Сейчас столько новых технологий! Но я обязательно их дождусь!» Ей в тот момент было уже очень плохо: она же была инсулинозависимой по сахарному диабету. Вдобавок у нее уже начал и палец гнить: она сама его лечила. У меня был подобный случай с моей коллегой-косметологом. Она тоже самолечением занималась. В итоге из своего кабинета я вызвала ей перевозку, и ей удалили палец. Зато спасли жизнь!

По словам Филатовой, Юлю тоже можно было спасти, обратись она к врачам чуть раньше.

– Юля была очень самостоятельным человеком: как решила, так и будет, – продолжает Ирина. – Но мое мнение такое: за ней не уследили близкие.

Для меня непонятно, где были ее родители, директора, пиарщики? Они что, не видели, как Юле плохо! Можно же было настоять!

Почему дотянули до того момента, пока она не упала в обморок? Здесь надо было всем миром. Хотя с другой стороны: «Каждому свой срок»…

Вероника Надеждина