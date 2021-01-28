"Началова надеялась на нанотехнологии!" Доктор рассказала о тайном желании Юлии

Мария Максакова // Фото: Global Look Press

Возвращение Марии Максаковой: мать певицы отказалась принять ее обратно
Фото: depositphotos

Сохранение зарплаты и предоставление гаджета: права работника на удаленке
Александр Овечкин / фото: Global Look Press

"Русская четверка" вне игры из-за COVID-19
Собянин и Путин // фото в статье: Global Look Press

Собянин дал старт: Делягин назвал дату "победы над коронавирусом" по всей России
В центре внимания
В Москве работает уже 100 пунктов вакцинации // фото: Андрей Струнин
Прививка на выбор: какая вакцина от коронавируса лучше
"Кремль. Путину". Запретите "завод смерти" под Калугой, или устроим второй Шиес
Милошевич стал россиянином: сбежавший сын экс-президента Югославии живет на Рублевке

Новости дня

28 января, четверг

[21:59]Сокращение реальных доходов россиян в прошлом году составило 3,5%
[21:20]Блогер, прыгавший на машину ФСБ на Цветном бульваре, помещен под стражу
[21:03]"Не сможет съесть": Навальный сравнил ситуацию в России со сказкой "Тараканище"
[20:40]В мэрии Москвы заявили, что готовы привить от COVID-19 всех пенсионеров
[20:20]"Берсерка" из Чечни арестовали до 23 марта
[19:41]К осени объем закупок вакцин от COVID-19 властями США может вырасти на 50%
[18:47]В Москве и Питере завели еще три уголовных дела о нападении на силовиков
[18:02]"Россия 1" показала извинения школьника за пост во "ВКонтакте"
[17:39]Минтруд будет платить работодателям, чтобы они взяли безработных из их базы
[17:18]"Затягивает как болото": Вышел сериал "Топи" по сценарию Дмитрия Глуховского
[16:36]В МВД не станут снимать со стены портрет основателя сталинского ГУЛАГа
[16:14]Нельзя уже жить как в СССР: Олимпийский чемпион об "ахинее" Трампа, Лукашенко и Путина
[16:10]Лолита снялась в рекламе пельменей, призвав женщин не готовить
[15:36]Мособлсуд не нашел оснований для освобождения Навального
[15:18]У Маргариты Юдиной требуют объяснить, почему ее сын с инвалидностью не служит в армии
[15:03]В Москве КПРФ отказали в представительстве в трети территориальных избиркомов
[14:56]Подыскивали жертв в детдомах: во Владивостоке вынесен приговор сутенерам
[14:15]Кошку, собаку и корм для них не смогут изымать в счет долгов
[14:11]Бизнесмен провел массовую несогласованную акцию сотрудников в поддержку Путина
[13:41]Продюсер "Маски" рассказала о костюмах орла и банана в новом сезоне
[13:27]Первая книга Сета Рогена выйдет в мае. Там будет юмор и жизненные истории
[12:50]"Ты посидишь дома, а я схожу за тебя": Волкова подозревают в склонении детей к митингу
[12:46]В фотографиях на паспорт запретили убирать подбородок и синяки под глазами
[12:07]Россия догнала Мали, Того и Габон по уровню восприятия коррупции в госорганах
[11:58]Дочь Ирины Славиной вызвали на допрос в полицию
[10:43]В Росгвардии отрицают принадлежность замка за 1,5 млрд сыну Золотова
[10:40]Москвичи хотят назвать улицу в честь Навального. Нужно разрешение Путина
[09:57]В психдиспансере Якутии объяснили задержание шамана Габышева
[08:25]Глава "Альянса врачей" аккомпанировала обыску Бетховеном. Новости к утру 28 января

27 января, среда

[18:45]Соцсетям назначили штрафы до 4 млн за вовлечение подростков в протесты 23 января
[18:29]The Insider и Bellingcat: отравители Навального причастны к трем убийствам
[17:43]Первое TikTok-видео Николая Дроздова набрало почти 40 тысяч лайков за сутки
[17:16]На координатора штаба Навального в Мурманске завели два дела, ее везут в суд
[16:34]Силовики пришли с обысками в квартиру Навального на юго-востоке Москвы
[16:08]Генпрокуратура нашла у единоросса из Госдумы бизнес по золотодобыче
[15:26]Футболист Кокорин подписал контракт с итальянским клубом на 3,5 года
[14:44]В ФСБ объяснили бесполетную зону над Идокопасом разведактивностью НАТО
[14:08]Шамана Габышева вновь госпитализировали в психдиспансер с полицией
[13:29]У профессора РАНХиГС, отрицавшего Холокост, не нашли ни докторской, ни диссертации
[11:58]COVID-19 за сутки в РФ: 17 741 заболели, 27 922 выздоровели, 594 умерли

фото: Global Look Press
Потоп в квартире: что делать, куда обращаться, как возместить ущерб. Пошаговая инструкция
Фото: depositphotos
В пасте главное – правильно слить. Рецепт
Фото: depositphotos
Выжить при пожаре: памятка
Фото: depositphotos
Любовный треугольник. Или квадрат: Рецепт для легкого послепраздничного застолья
Фото: Global Look Press
Названы 8 законных способов не платить налог на вклады больше 1 миллиона рублей
Фото в статье: Global Look Press, соцсети
"Дочь Путина" в Instagram Навального и расчлененка в Telegram Кадырова: главное в Сети
Фото в статье: пресс-служба СТС
Лосось под свеклой, пате из индейки и невероятный чатни: топ закусок от Александра Бельковича
Фильм «Тихий Дон», 1957 года
100 лет в обед: лжепосол Советской России и репарации для Германии
Где-то забрали, а где-то добавили... // фото: Global Look Press
Пенсии и маткапитал подрастут, богатых обдерут: 10 новых законов 2021 года
Фото: depositphotos; в статье: Instagram
Травяной чай, тайм-менеджмент и список желаний: пять способов выйти из праздников без депрессии
sobesednik logo

"Началова надеялась на нанотехнологии!" Доктор рассказала о тайном желании Юлии

Шоу-бизнес
18:03, 28 января 2021

"Началова надеялась на нанотехнологии!" Доктор рассказала о тайном желании Юлии
Юлия Началова // фото: Global Look Press
Юлия Началова // фото: Global Look Press

На «Первом канале» завершился показ фильма о Юлии Началовой. В ленте телевизионщики рассказали о всех непростых моментах, которые пришлось пережить певице при жизни. Доктор медицинских наук, профессор Ирина Филатова, которая приятельствовала с Юлей и часто встречалась с ней на телевизионных съемках, уверена: ее можно было спасти. Но, к сожалению, близкие не проявили бдительность в должной мере.

– Мы познакомились с Юлей лет семь назад на съемках, – говорит Ирина Филатова. – Я доктор с тридцатилетним стажем, поэтому сразу обратила внимание на то, что у Юли уставший вид. Будто она только приехала с гастролей, ночь не спала. Потом я поняла: у нее всегда вид был уставшим. Мы с ней часто пересекались на телевизионных съемках и беседовали за кулисами. Она относилась ко мне как к врачу. Однажды попросила таблетку. Я ей дала обезболивающее.

Юлия сказала: «Я так устала болеть!» Я видела, что ей сложно, и советовала обратиться к врачу, пройти полное обследование и начать лечение.

Филатова подтверждает: за кулисами Юля всегда ходила в стильных тапочках. Оказывается, из-за подагры каждый шаг давался певице с большим трудом.

– Перед выходом на сцену она всегда обувала туфли с высоченными каблуками, – продолжает Ирина. – Я всегда удивлялась: «Как в таких ноги не разбивают?» Я видела, что ей тяжело на каблуках.

Однажды даже сказала: «Юля, переобуйся в другую, более удобную обувь!» На что она ответила: «Вы что? Я всегда должна быть красивой!»

Последнюю встречу с Началовой Филатова помнит в малейших деталях. Это случилось на шоу «Звезды сошлись» за месяц до смерти певицы.

Она пришла по традиции в тапочках, потом переобулась в туфли и спросила: «Ирина, неужели нет никакой таблетки, чтобы ее выпить и сразу все прошло?» Я пожала плечами: «Нет, Юля, такую таблетку еще не придумали!» Она даже расстроилась: «Не может быть! Сейчас столько новых технологий! Но я обязательно их дождусь!» Ей в тот момент было уже очень плохо: она же была инсулинозависимой по сахарному диабету. Вдобавок у нее уже начал и палец гнить: она сама его лечила. У меня был подобный случай с моей коллегой-косметологом. Она тоже самолечением занималась. В итоге из своего кабинета я вызвала ей перевозку, и ей удалили палец. Зато спасли жизнь!

По словам Филатовой, Юлю тоже можно было спасти, обратись она к врачам чуть раньше.

– Юля была очень самостоятельным человеком: как решила, так и будет, – продолжает Ирина. – Но мое мнение такое: за ней не уследили близкие.

Для меня непонятно, где были ее родители, директора, пиарщики? Они что, не видели, как Юле плохо! Можно же было настоять!

Почему дотянули до того момента, пока она не упала в обморок? Здесь надо было всем миром. Хотя с другой стороны: «Каждому свой срок»…

Вероника Надеждина

Теги: #Знаменитости #Шоу-бизнес #Первый канал #Началова #новости шоу-бизнеса #новости звезд

Рубрика: Шоу-бизнес

Поделитесь статьей:

Ольга Орлова//фото: Instagram

Шоу-бизнес

"Может, он женат": Ольга Орлова впервые рассказала о тайном любовнике
Юлия Началова // фото: Global Look Press

Шоу-бизнес

"Началова надеялась на нанотехнологии!" Доктор рассказала о тайном желании Юлии
Бари Алибасов // фото: Global Look Press

Шоу-бизнес

Алибасов повторяет судьбу Кельми и Осина: Казаченко призывает срочно спасать продюсера
Политика
Результаты протестов: Гращенков назвал главную ошибку оппозиции
"Элиты настаивают на уходе Путина": Скурлатов рассказал о "могущественной крыше Навального в Кремле"
Не просто формальность: политолог о первых признаках "полноценной перезагрузки" отношений РФ и США
"Колхоз имени 100-летия Октября": журналист высмеял "оправдания" Кремля
Общество
Дожидаемся единственного момента: Дмитрий Потапенко откровенно высказался об "уходе Путина"
"Дворец в Геленджике": миллиардер Рыбаков отметил стеб в ответе Путина на расследование Навального
Навальный достанет Путина везде: СМИ о попытках властей перебить "дворцовую повестку"
Размер платы ЖКХ за "дворец Путина" в Геленджике удивил экспертов
Колумнисты
Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Не успели силовики толком продемонстрировать 1937 год хозяину «сталинской» шаурмичной в Москве, как все тот же неспокойный год пришел на ВДНХ. Точнее, его туда занес «Росатом», который затеял историческую выставку в павильоне атомной энергии, для чего объявил тендер на манекены деятелей, работавших над советским атомным проектом. В том числе и наркома Берии

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

И не так уж важно, сколько народу выйдет в следующий раз. Важно, что те, кто сидит дома, те, кто смотрит телевизор, те, кто обеспечил фильму Навального 90 миллионов просмотров, не верят этой власти, боятся ее, не любят ее и не пойдут ее защищать даже на проплаченный митинг

Соколов Дмитрий

Соколов
Дмитрий

Журналист

Кажется, самым лучшим вариантом было бы вернуть невыгодный турнир обратно в Белоруссию. Хоть в качестве репарации. Тем более что в стране вроде бы нет коронавируса. «Шкоду» в качестве спонсора заменил бы БЕЛАЗ, а крем для увлажнения кожи, например, солигорский завод «Беларуськалий»

Культура и ТВ
"Никто не должен узнать": Михаил Ефремов подаст сразу две жалобы на свой приговор
Мама звезды "Холопа" Александра Самойленко умерла от коронавируса
"Мы поженились!": Гудков и Дорн стали новыми ведущими "Орла и Решки"
Алексей Лысенков: Я обещал Колтовому, что разгребу дела и мы с ним полетаем
Шоу-бизнес
"Может, он женат": Ольга Орлова впервые рассказала о тайном любовнике
"Началова надеялась на нанотехнологии!" Доктор рассказала о тайном желании Юлии
Алибасов повторяет судьбу Кельми и Осина: Казаченко призывает срочно спасать продюсера
Собчак вернется в "Дом-2"? Комиссаров хочет возродить проект с прежними звездами

Здоровье
Гундаров рассказал, когда прививка от коронавируса будет полностью безопасна для здоровья
Полмиллиона человека умерли за этот век из-за климатических аномалий
Назван самый простой и эффективный способ понизить давление
Доктор Мясников перечислил опасные побочные эффекты вакцины от коронавируса
Туризм
В Госдуме предлагают закрыть авиасообщение со всеми странами из-за "британской мутации" COVID-19
Закрытая Россия: эксперт рассказал, запретят ли передвижения внутри страны
Названы цены на новогодний отдых в России в сезоне 2020-2021: куда лететь и сколько стоит
По итогам года закрытых границ Москва и Петербург взяли "туристические Оскары"
Авто
Блогер назвал главный недостаток нового Рено Дастер и разозлил пользователей
Как сэкономить на покупке топлива: выбираем карту с повышенным кэшбэком на АЗС
Что своего у отечественных авто? Константин Бабкин – о задачах локализации
Автовладельцев обязали оформлять электронный ПТС: зачем он нужен и как получить
Недвижимость
Битва за квадратные метры: как не стать жертвой очередных Цивина и Дрожжиной
Эксперты рассказали, когда подешевеют квартиры в России
Продлят ли льготную ипотеку под 6,5% после 1 ноября?
Взять ипотеку со взносом в 15% можно уже сейчас. Но приготовьтесь заложить дом
Свежий номер
Марко Милошевич // фото в статье: Global Look Press, соцсети
Милошевич стал россиянином: сбежавший сын экс-президента Югославии живет на Рублевке
Фото: depositphotos
Плагиаторы в мантиях: судья по делу Навального славится копипастом показаний
Федор Красавин // фото в статье: НПЦ "Холокост"
Реабилитирован посмертно: история генерала Красавина – освободителя Освенцима
Фото и видео в статье: Павел Зубов
Юрий Стоянов представил первый альбом своих песен под гитару: видео
Кадр из фильма Алексея Навального "Дворец для Путина. История самой большой взятки"//фото: скриншот YouTube
"Навальный готовится умереть в тюрьме": Радзиховский раскрыл жесткий план Путина
Рамиль Шамсутдинов // фото в статье: стоп-кадр с YouTube
Валентина Мельникова:
Срок Шамсутдинову – это сигнал. Теперь офицеры могут творить что хотят
Мария Максакова // Фото в статье: Global Look Press
Мария Максакова:
Преступники хотели, чтобы я погибла вместе с мужем!
Обложка журнала The Economist
Леонид Радзиховский:
У Кремля против Навального остался лишь один аргумент
Фото: стоп-кадр с YouTube
Режиссёр Виталий Манский:
Фильм Навального общество взбудоражил, а может, и взорвал 
Фото в статье: телеканал СТС, Instagram
Андрей Леонов:
Первый съемочный день был таким же трудным, как в "Папиных дочках"
фото: Global Look Press
"Оля станет хорошей мамой!": Сын Сафронова отдает свое семя Бузовой
Ольга Бузова//фото: Global Look Press
"Дава – слабак": новый любовник Бузовой богат и уверен в себе
Алексей Панин // Фото: Instagram
"Плюну в рожу!": потерявший мать Панин разругался со звездами шоу-бизнеса
Юлия Началова // Фото: Global Look Press
"Полный шок": дочь Юлии Началовой хотят лишить наследства матери
Фото: Global Look Press; в статье: Instagram
Какой стыд: мама Давы грязно выругалась в адрес "пьяной" Бузовой
Андрей Кикоть // Фото: стоп-кадр с YouTube
Андрей Кикоть оказался в центре скандала
Фото: соцсети
Женщин прикрыли грудью
Фото: Global Look Press
Вы представляете состояние Путина? Мальгин о последствиях расследования Навального
Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат // скриншот YouTube
Жертва "Системы"
Алексей Спиридонов // фото: соцсети
Дед Мороз для старушек: в селе под Иркутском появился добрый водитель-волонтер
^