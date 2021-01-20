Ток-шоу Малахова и Борисова просят закрыть после скандала с Пугачевой

В шоу-бизнесе вспыхнул громкий скандал вокруг имени Аллы Пугачевой. На телеканале «ТВ Центр» вышел выпуск программы «Линия защиты» под названием «В тени Примадонны». В нем шла речь о звездах 1990-х, которым певица в свое время якобы перекрыла кислород в шоу-бизнесе. По словам героев программы – Игоря Наджиева и Лики Стар, их заманили в эту на съемки обманным путем.

Как рассказал Игорь Наджиев, его пригласили на интервью, чтобы обсудить текущее положение артистов в период пандемии. А Лика Стар поведала, что ей и вовсе пообещали программу, посвященную ей, и брали у нее интервью на протяжении трех часов.

В ходе беседы у каждого из артистов спросили про Аллу Пугачеву. Они нехотя ответили. В итоге в эфир попали только эти ответы, а саму программу посвятили Примадонне.

– На мой взгляд, интервьюируемых прежде всего нужно уважать, – заявил в интервью Sobesednik.ru эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян. – Ну как это вообще можно – говорить артистам, что выпуск будет лично о них, а потом лишь вставлять куски их фраз в передачу, в финале которой их еще и по сути унижают? Я давно уже негативно высказываюсь о подобных передачах, но чтобы вот такое себе позволили телевизионщики – это вообще за гранью. Мне очень неприятно, что в контексте этой передачи звучит и мое экспертное мнение.

По словам Вадима, телевизионщики подставили не только Игоря Наджиева, Лику Стар, покойную Валентину Легкоступову (о ней тоже было сказано в программе), но и саму Примадонну.

– Зачем вообще такой «подарок» сделали Пугачевой? – недоумевает Манукян. – Она его просила? На мой взгляд, ей вообще вся эта шумиха вокруг ее фамилии сейчас не нужна. Человек уже давно живет своей жизнью, она закончила карьеру певицы. Странная передача, странный посыл. Все это очень неуместно.

Вадим Манукян четыре года назад прославился тем, что создал петицию, в которой раскритиковал «Голубые огоньки». Поэтому мы спросили, не желает ли он теперь сделать то же самое, но уже по отношению к телеканалу «ТВ Центр».

– Сегодня петиции уже перестали работать, – констатирует эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ. – По крайней мере, таким образом добиться каких-то изменений уже не удастся. Я считаю, что именно адресные обращения сегодня работают лучше всего. То есть нужно через СМИ обращаться к телеканалам или физическим лицам, которые могут повлиять на те или иные процессы. До них нужно настойчиво доносить свою точку зрения. Уже даже президент России возмутился качеством контента, который производят на телевидении в секторе игровых шоу.

Весь этот мусор, которым заполнено телевидение, пора выбрасывать, как осыпавшуюся новогоднюю елку после праздников. Эта елка телезрителям больше не нравится, нужна новая.

Уверен, что телевизионщики перестанут снимать программы, основанные на провокациях и манипуляциях. У них не будет другого выхода. Все вокруг начинает стремительно меняться. Только нужно добиваться изменений не через хейт или пустую критику, а при помощи генерирования новых идей, их реализации и созидания.