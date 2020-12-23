"Пугачева скоро станет прабабушкой!": Примадонна получила шокирующую новость

Сенсация озвучена в день 9-летия свадьбы Аллы Пугачевой и Максима Галкина, который теперь может стать прадедом... в 44 года!

Примадонна российской эстрады Алла Пугачёва и её супруг юморист Максим Галкин женаты 9 лет. С 2011 года и по сей день они остаются одной из самых обсуждаемых пар отечественного шоу-бизнеса. В честь годовщины их свадьбы нумеролог-таролог Ирина Смирнова рассказала Sobesednik.ru, какие события могут ждать знаменитую пару и их детей близнецов Гарри и Лизу в будущем.

– Начнем с того, что Алла и Максим действительно заслужили все оказанное им внимание, – говорит Ирина. – То, что они сошлись, можно считать их кармической задачей. Не было ни единого шанса, что этот брак не случится. День для регистрации отношений они выбрали крайне мощный в энергетическом отношении. А еще Алла Борисовна и Максим Александрович благодаря совпадению чисел имен получили почти идеальную совместимость.

Поэтому семья у них крепкая, и они проживут вместе до самой смерти одного из супругов.

По словам нумеролога-таролога, единственное, из-за чего в звездной семье могут возникать конфликты, – это бытовые неурядицы.

– Такая вероятность существует в их идеальном раскладе только потому, что они оба очень сильные и независимые личности, неспособные прогибаться даже под самого близкого и любимого человека, – продолжает эксперт.

Если говорить о моральном превосходстве, то сильнее Алла Борисовна. Она никогда не встанет на место жертвы, готовой хоть секунду терпеть неудобства.

Эта сила проходит через всю ее жизнь. Максим Александрович, в свою очередь, нуждается в сохранении присутствия духа, оптимизма и чувства юмора.

Алла Пугачева и Максим Галкин, будущие прабабушка и прадедушка

Ирина Смирнова уверена: если бы брак Примадонны и юмориста не состоялся, они оба испытали бы в жизни много страданий.

– Если бы они не поженились, Максим был бы гораздо несчастнее в личной жизни и куда менее известным артистом, – убеждена таролог. – У него внутри была бы ничем не восполнимая пустота. А вот у Аллы Борисовны начались бы проблемы со здоровьем, причем серьезные.

2020 год стал сложным для многих, и звездная пара не исключение. Им даже приписывали развод, но Максим Галкин ответил всем сплетникам: «Не дождетесь!» По словам таролога, 2021 год принесет Примадонне и ее супругу много сюрпризов.

– Максим будет поглощен в первую очередь творчеством и только потом семейными делами, – прогнозирует наша собеседница. – Алла Борисовна же будет заниматься домом и детьми.

Примадонна в скором времени может стать прабабушкой и будет много времени проводить с внуком (самые высокие шансы стать отцом в 2021 году имеет любимый внук Примадонны, женившийся несколько лет назад на Алене Красновой Никита Пресняков. – Прим. Sobesednik.ru) и уже его ребенком.

Но для того, чтобы везде успеть, ей придется беречь свое физическое и энергетическое здоровье.

Рассказала Ирина Смирнова и о возможной судьбе детей Пугачевой и Галкина – Гарри и Лизы.

– Малышей ждет очень интересная судьба, это видно даже по их именам, – считает таролог. – Имена им выбрали не просто так, а уже задавая нужный вектор. Полагаю, родители в свое время для этого нанимали хорошего специалиста. До того, как эти дети получили свои имена, они должны были пойти по пути «революционеров» и новаторов – высокоинтеллектуальных борцов с устаревшими ценностями. Но сейчас Елизавете светит пойти по эмоциональному пути, а Гарри реализоваться как бизнесмену. Ни один из них не продолжит творческую династию.

Лиза скорее всего станет очень популярным блогером или амбассадором бренда с мировым именем. А Гарри полностью сфокусируется на бизнесе, скорее продолжит родовые программы как продюсер, концертный директор или организатор мероприятий.

И Лиза, и Гарри довольно поздно создадут семью и будут больше заняты работой и социальной жизнью, чем любовными делами, – предсказывает Ирина Смирнова.