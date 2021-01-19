"Алла Борисовна, выходите из тени!": Лика Стар жестко обратилась к Пугачевой

Певица Лика Стар оказалась в центре громкого скандала. Она обвинила телевизионщиков в афере. Поводом послужил выпуск программы «Линия защиты» на телеканале «ТВ Центр» под названием «В тени Примадонны», где поднималась тема влияния Аллы Пугачевой на карьеры звезд 1990-х. Своими переживаниями по этому поводу артистка поделилась с корреспондентом Sobesednik.ru.

Лика Стар прославилась как диджей и певица в начале 1990-х. В то время практически каждая ее песня возглавляла всевозможные хит-парады. Но в начале нулевых артистка исчезла с телеэкранов. Появились слухи, что Лике «перекрыла кислород» Алла Пугачева. Сейчас певица живет в Италии и практически не общается с журналистами. А тема отношений с Примадонной и вовсе для нее табу. Но, как утверждает Лика, работники телеканала «ТВ Центр» хитрым путем решили выведать у нее «сенсационную информацию».

– В декабре я прилетела в Россию для того, чтобы получить премию «Золотой граммофон» за песню LUNA (ремейк песни «Одинокая луна», вышедшей в 1996-м году. – Прим. Sobesednik.ru), которую мы спели вместе с Ираклием Пирцхалавой, – говорит 47-летняя Лика. – Честно скажу, эта поездка мне далась не просто из-за ситуации с ковидом. Я переместилась из красной зоны Италии в красную зону России, подвергая себя опасности.

В Москве до «Золотого граммофона» я закрылась дома, так как не хотела заболеть и подвести людей, не выйдя на сцену. Ираклий на эту церемонию летел из Грузии, но в день концерта выяснилось, что у него ковид, и мне пришлось выступать одной. После церемонии мои встречи были очень ограничены.

Но тут мне позвонила журналистка канала «ТВ Центр» по имени Мария и сказала, что хочет снять программу про мою жизнь, творческие планы, мою семью, якобы это всем очень интересно, потому что я получила «Золотой граммофон», – продолжает певица. – Я согласилась. Телевизионщики брали у меня интервью три часа. В какой-то момент журналистка задала вопрос про Аллу Борисовну. Я была в недоумении, так как не хотела, чтобы в передаче затрагивалась эта тема. Я так и ответила, сказав, что Пугачева никогда не перекрывала мне кислород. В итоге в эфире оставили только этот ответ. А программа была посвящена Пугачевой, и интервью брали не только у меня, но и у других артистов, карьеры которых якобы она также испортила.

По словам Лики, у нее с Примадонной до сих пор хорошие отношения, а из шоу-бизнеса она ушла совершенно по другой причине.

Артистка решила посвятить себя семье, выйдя замуж за итальянского бизнесмена Анджело Сеччи. Сейчас Лика Стар – мама троих детей.

– Я просто улетела в Италию и полностью погрузилась в семейную жизнь. Причем здесь вообще Пугачева? – сетует артистка. – Некий конфликт с ней у меня, несомненно, был, но это дела уже давно минувших дней. Мы с Аллой Борисовной давно об этом забыли, а журналисты почему-то помнят.

Я лично не ловила Примадонну за перекрытием мне кислорода, – признается Лика.

Не понимаю, кому было выгодно придумывать эту историю? У нас с Аллой Борисовной нормальные отношения, мы всегда улыбаемся друг другу. Наши встречи проходят очень продуктивно. Даже когда я была на программе у Максима Галкина, он мне от нее передавал привет. Нет никаких проблем. Что вообще за тенденция сравнивать творческих людей? У всех своя судьба. У всех бывают взлеты и падения. Я посвятила себя семье – и тут же мне приписали неудачу, побег. Какие-то извращенные понятия!

Я официально заявляю, что никогда больше не прокомментирую ни одного вопроса, связанного с Пугачевой! – заявила певица.

Пусть журналисты об этом знают! Больше на эти вопросы у меня нет никаких ответов, и пусть никто даже не думает мне их задавать. На этом точка!

Несколько лет назад Лика решила все-таки вернуться в российский шоу-бизнес.

– Я считаю, что пришло время, так как детки подросли, и я себе говорю: «Вперед, Лика!», – продолжает артистка. – Я сама хозяйка своей судьбы. У меня в планах писать новые песни, создавать интересные проекты. Просто сейчас сложное время из-за ковида. Наш сектор стоит. Не буду плакаться, как это делают многие артисты. Считаю, что нам нужно продержаться еще 2021 год, не изменяя самим себе.

По мнению артистки, программа на телеканале «ТВ Центр» оставила нехороший след на ее репутации, поэтому она хочет добиться того, чтобы выпуск «В тени Примадонны» удалили из интернета, а от людей, приложивших к нему руку, она ждет публичных извинений.

– Произошло расчленение моих мыслей в угоду поставленным задачам, а зрителей в итоге облапошили, – считает Лика Стар. – Там не было никакой правды. До эфира я пыталась добиться от журналистки хотя бы названия выпуска. Я знала, что это программа «Линия защиты», а то, что выпуск называется «В тени Примадонны», Мария сказать мне не соизволила.

Алла Пугачева и Максим Галкин

Если бы мне это было известно перед интервью, вообще не стала бы ни с кем разговаривать и просто положила бы трубку, – негодует певица. – Мне даже не дали на подпись договор об участии в съемках. К тому же в программе были использованы музыка и видео, права на которые принадлежат мне. Разрешения у меня не спрашивали. Не знаю, кому вообще это все интересно в 2021 году, контент очень слабенький. Никогда не видела, чтобы подобные программы делали в Италии. Они бы просто не принесли никакого рейтинга.

Но я человек гуманный. Считаю, что каждый имеет право на раскаяние. Мне бы хотелось, чтобы люди, которые так поступили с артистами, в первую очередь принесли публичные извинения. Также я бы хотела, чтобы эта программа исчезла с лица Земли, так как она, по моему мнению, построена на лжи, манипуляции и афере. Насколько мне известно, телеканал «ТВ Центр» принадлежит московской мэрии. Получается, что зрители платят налоги и за эти деньги их же обманывают!

Стоит отметить, что сплетни о том, будто Пугачева перекрыла кислород многим артистам 1990-х, ходят уже давно. Но сама Алла Борисовна на эту тему комментариев не дает. Возможно, пришло время и Примадонне как-то отреагировать на пересуды вокруг ее имени.

– Если бы я была в положении Аллы Борисовны и выходили такие передачки, из-за которых страдали бы люди, я бы давно положила этому конец, – утверждает Лика. – Сказала бы: «Ребят, вы что тут разводите вообще? Еще раз такое выйдет – засужу весь канал!»

Поэтому хотелось бы сказать Пугачевой: «Алла Борисовна, выходите из тени!»

Эта передача была посвящена тому, что я вместе с некоторыми другими артистами нахожусь в тени Примадонны. Но на самом деле это она находится в тени мракобесия, который она игнорирует. Получается, что Алла Борисовна заодно с теми, кто создает это все?!