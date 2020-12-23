Пугачева и Галкин отмечают фаянсовую свадьбу: как живет главная пара страны

23 декабря у Аллы Пугачевой и Максима Галкина семейный праздник. Именно в этот день они поженились ровно 9 лет назад.

Супруги познакомились еще в далеком 2001-м, но в ЗАГС они отправились 23 декабря 2011 года. С тех пор вокруг самой звездной семьи российского шоу-бизнеса ходит множество слухов, которые потрепали нервы обоим. Что в них правда, а что ложь, разобрался Sobesednik.ru.

Замок Галкина и Пугачевой пойдет под снос

Знаменитый замок в деревне Грязь, в котором живут Алла и Максим, юморист построил специально для своей супруги и вложил в него, по слухам, 40 миллионов евро. Именно туда он привез Аллу Борисовну после свадьбы.

Это первый и на сегодняшний день единственный дом детей пары – семилетних Гарри и Лизы.

Однако в прошлом году появились слухи о том, что правозащитник из Кирова Ярослав Михайлов хочет заставить Галкина снести три верхних этажа роскошного замка. Адвокат якобы ссылался на анонимную жалобу жителей Грязи о том, что особняк закрывает солнце и отбрасывает большую тень на огороды, мешая тем самым садоводству.

Пугачева и Галкин за несколько месяцев до свадьбы, 2011 год

Но позже сама Примадонна заявила, что не боится подобных доносчиков. Более того, по словам Пугачевой, вся эта история – выдумка. «Это все вранье, честно скажу», – так Алла Борисовна комментировала ситуацию.

Судя по тому, что замок Галкина и Пугачевой до сегодняшнего дня цел и невредим, Примадонна не слукавила.

Алла и Максим покидают Россию

Весной 2018 года супруги приобрели апартаменты на Кипре площадью 160 квадратных метров.

Недвижимость обошлась Галкину и Пугачевой в 152 миллиона рублей.

Как только об этом стало известно, появился слух, что звездная чета решила продать свой знаменитый замок в Подмосковье и обосноваться за рубежом. Но эта информация оказалась фейком. Дочь Примадонны Кристина Орбакайте сообщила журналистам, что жилье на Кипре у супругов и правда есть, но там они намерены лишь отдыхать время от времени.

Роман Галкина с Барановской

Два года назад ряд СМИ сообщали о том, что Максим изменяет супруге с телеведущей Юлией Барановской. По слухам, Галкин и бывшая жена футболиста Андрея Аршавина тайно встречались на протяжении некоторого времени. К тому же сама Юлия в тот период сообщала на своей странице в соцсети, что больше не одинока, а счастлива с новым мужчиной.

Однако, увидев статьи о себе и Галкине, Барановская пришла в ужас.

«Последний раз мы с Максом виделись на съемках проморолика для нового сезона «Первого канала» – это было три месяца назад! О чем тут говорить?» – высказалась тогда Юлия.

Сам Галкин комментировать свой «роман» с Барановской не стал. Вместо этого он опубликовал на своей странице очередную фотографию с женой и детьми.

Галкин остается с Пугачевой, вопреки всем слухам

Максим и Алла подают на развод

Слухи о разводе пары появляются регулярно. Крайний раз Пугачеву и Галкина «развели» летом этого года. Андрей Разин сообщал Sobesednik.ru, что из-за пандемии Максим не в состоянии обеспечивать жену должным образом, поэтому пара якобы и задумалась о расставании.

– Сплетни про развод идут от того, что Максим не тянет Аллу Борисовну, – говорил нам продюсер группы «Ласковый май». – Представляете, Александр Буйнов, к примеру, к ним в гости приходит, а Пугачева говорит: «Ой, Максик не работает! По гастролям не ездит! Ничего не зарабатывает…». Буйнов что в этой ситуации сделает? Пойдет к другому артисту это скажет, а тот – еще кому-то передаст. Вот и понеслась сплетня!

Однако Галкин на все эти кривотолки отреагировал в своем стиле: опубликовал фото с женой.

«Не дождетесь: сплетники!» – подписал публикацию Максим.

Ссора Пугачевой и Галкина с Киркоровым

С Филиппом Киркоровым Пугачева прожила в браке 11 лет. Именно поп-король в 2001-м и познакомил Примадонну с Галкиным. Несмотря на развод, между бывшими супругами всегда были хорошие отношения.

Звездные супруги в пандемию стараются не выходить в свет

Но совсем недавно в прессе появилась информация о том, что Галкин с Пугачевой больше не общаются с Киркоровым. И подтверждением этому якобы стало то, что Алла и Максим не пришли на празднование девятого дня рождения дочери поп-короля Аллы-Виктории, которое он отметил с шиком и блеском в начале декабря.

Возможно, поводом проигнорировать праздник стала пандемия коронавируса, и супруги просто решили перестраховаться, чтобы не подхватить заразу, поскольку Киркоров наприглашал массу гостей. Была ли действительно ссора между звездами – покажет время.