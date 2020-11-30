Илья Резник рассказал, как Пугачева и Галкин помогают ему деньгами

Знаменитый поэт Илья Резник признался, что вынужден обращаться за финансовой помощью к друзьям.

Фрагмент интервью Ильи Резника Sobesednik.ru, в котором он призвал звезд прекратить жаловаться на безденежье, активно обсуждают в шоу-бизнесе. Легендарный поэт предложил «бедным» знаменитостям не роптать, а начать продавать свои особняки и квартиры на Лазурном берегу.

Сам Илья Рахмиэлевич не скрывает: огромными доходами он никогда похвастать не мог. Поэтому пандемия никаких потрясений ему не принесла.

– У нас с Ирой (супруга поэта. – Прим. Sobesednik.ru) ничего не изменилось, – признался нам Илья Резник. – Как жили на подаяния, так и живем. У нас есть близкие и дорогие сердцу друзья: Сергей и Константин, к которым мы периодически обращаемся за помощью на хлеб насущный. Они воцерковленные люди, всегда помогают. Когда очень трудно, я звоню Аллочке с Максимом.

– Пугачева и Галкин вам тоже помогают?

– В самый трудный момент присылают поддержку. В этом году мы позвонили им 18 июня, в день рождения Максима, так как у нас возникла очень трудная ситуация. Сидели в Крыму без денег и без моих лекарств. Из-за этого совершенно забыли про праздник Максима. Оказалось, что ровно год назад, в этот же день, мы обращались к ним за помощью: тогда нам требовались средства, чтобы оплатить срочную операцию маме Иры.

Алла не отказала и в тот раз, и сейчас они перевели средства сразу. Максим так хохотал, когда мы в его день рождения позвонили второй год подряд. Говорит: «Пусть это станет доброй ежегодной традицией, мы будем присылать вам деньги в мой день рождения!»

– Алла, конечно, молодец. Сколько лет она рядом с вами!

– Время прошло, мы поняли, кто и чего стоит. Прошлый Новый год мы праздновали у нее. Из друзей никого не было. Только родственники и мы с Ирой. Это говорит о многом.

Большое интервью с Ильей Резником читайте вскоре на Sobesednik.ru.