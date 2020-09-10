"Навальный сказал, что любит Путина": Максим Галкин высмеял "перехваты Лукашенко" в новом видео 

В последнее время известный российский юморист, пародист, шоумен и телеведущий Максим Галкин стал все чаще использовать в своей работе политический подтекст. К слову, в этом выборе артист, похоже, не ошибся, поскольку практически любая отпущенная им в адрес властей колкость только повышает степень его популярности у публики. Впрочем, во многом это обеспечено тем, что если Галкин и берется высмеять те или иные политические темы, то всегда делает это с присущим ему максимализмом, стараясь детально воссоздать каждую особенность того или иного события, придавая происходящему еще более комичный вид.

В этот раз супруг Аллы Пугачевой решил пройтись по такой популярной сегодня теме, как политический кризис в Беларуси и пересуды вокруг предстоящих переговоров между белорусским и российским президентами Александром Лукашенко и Владимиром Путиным.

На своей страничке в социальной сети Instagram пародист опубликовал небольшой ролик, в котором сыграл роли обоих глав государств и попытался представить публике свое видение переговоров между ними.

Посмотреть эту публикацию в Instagram А.Г.Лукашенко и В.В.Путин Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 10 Сен 2020 в 5:37 PDT

Достойным внимания и шуток Галкин счел эпизод с перехваченными Минском «переговорами между Берлином и Варшавой» по поводу ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, который в народе уже получил негласное название «пленки Лукашенко». В его интерпретации белорусский лидер отчитывается перед Путиным относительно новых частей этих радиоперехватов.

«Сегодня Навальный очнулся и сразу стал звонить кому-то в Россию. Читаю запись разговора. Алло, срочно заберите меня отсюда. Здесь все плохо, рубли поменять очень сложно. Люблю Путина, хочу домой», — проговаривает Галкин голосом Александра Лукашенко, наклеив на лицо усы для еще более полного погружения в образ.

Не обошел комик стороной и прошедшее летом голосование по поправкам в Конституцию.

«Я уже думаю о следующих президентских выборах», — говорит Лукашенко.

«Вот вы думаете о земном, а я задумываюсь о вечном», — ответил Галкин в образе Владимира Путина.

«У вас есть Терешкова, чтобы думать о вечном, у меня такой нет», — заключил Лукашенко.