"Продайте особняки на Лазурном берегу!" Резник поставил на место "обнищавших" звезд

Знаменитости без конца жалуются, что из-за пандемии потеряли источник дохода. Артисты лишились возможности выступать и просят защиты у государства. Легендарный поэт Илья Резник в ужасе от происходящего.

– Я слышал об этом, – вздыхает Илья Рахмиэлевич. – В интернете даже карикатуры смешные на наших дорогих звезд появились. Плакаться им не стоит: нет причин для слез. Все мы знаем, как ребята зарабатывали до пандемии, какие дома покупали, дворцы, машины, какие у них были гонорары на корпоративах. Стыдно плакаться, зная, как живет народ, который получает небольшие деньги за свой колоссальный труд. У многих, я знаю, не хватает денег на еду. А что звезды? Можно продать квартирку или особнячок на Лазурном берегу. Или в Москве. Или в Подмосковье, на Рублевке. Недорого, со скидкой, и жить на эти деньги. Не надо жадничать и все хапать, хапать, хапать.

Резник считает, что звезды могут попробовать себя в другой сфере деятельности. В пример приводит юмориста из Екатеринбурга, который ушел из профессии, чтобы кормить семью.

– Он начал работать то ли водителем, то ли сантехником, то ли грузчиком, – продолжает Резник. – Потому что кормить семью надо. У меня есть давний друг, который никогда не нуждался в деньгах. Живет на Рублевке. Имеет квартиры за рубежом. Ситуация изменилась, и его любимая жена, которая никогда не работала, жила спокойно и радостно, покупая каждый год новые коллекции одежды за границей, пошла работать мастером по маникюру. Но не сидит ведь дома!

Чем наши, так называемые звёзды, круче? – спрашивает Илья Рахмиэлевич. – Что они сделали для нашей страны? Они привыкли к легким деньгам. Раньше им платили по 25-50 тысяч евро за каждый корпоратив, а иногда и больше. При этом они говорили: «У нас очень трудная работа. Мы очень устаём. Не досыпаем». Но мы же понимаем, что с трудом шахтера или врача это не сравнить. Сейчас из-за пандемии все наконец-то узнали, какие врачи мужественные люди, готовые к самопожертвованию. Герои Отечества. Мы с Раймондом написали песню «Ты прости» о том, как врач не успел спасти свою любимую, она умерла, потому что в это время на работе он спасал своих пациентов. Ее исполнил Интарс Бусулис. Сейчас эту песню переводят на английский язык. Леонид Рошаль сказал, что она очень нужна в мире.

Самого Резника в пандемию муза не покидает. У Ильи Рахмиэлевича – много творческих задумок, которые он воплощает в жизнь.

– Готовится к выпуску большая детская книга «Солнечная кошка» на 700 страниц с моими сказками, баснями, поэмами и стихотворениями, – рассказывает поэт. – Она выйдет в издательстве «Вече», у моего друга Сергея Николаевича, с которым познакомил меня Юрий Михайлович Лужков незадолго до своего ухода. Наш любимый товарищ Владимир Березин порекомендовал мне замечательного художника Владислава Агафонова, он сделал потрясающие рисунки к сказкам.

В октябре выпущена интерактивная книга-раскраска в 3D измерении для детей «Сотворение мира» с моим голосом. Написан третий том духовной поэзии «Библейские притчи», сейчас ждем финансирования, чтобы ее выпустить. Очень трудное ожидание, но ничего не поделаешь. Заканчиваю четвёртый том «Житие Святых»... Все книги надиктованные Господом Богом и выпускаются с Благословения Святейшего Патриарха Кирилла.

Большое интервью с Ильей Резником об отношениях с Аллой Пугачевой, новогодних огоньках и детях, которых он курирует, читайте на следующей неделе на Sobesednik.ru